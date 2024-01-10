هيئة بريطانية: إطلاق صواريخ على سفن بالبحر الأحمر وتحليق طائرات مسيّرة

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت قناة الجزيرة، أمس الثلاثاء، إن الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر، وفي وقت سابق قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً من غرب مدينة الحديدة اليمنية.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بيان عبر منصة "إكس": إنه "يتم التحقيق في الحادث.. وننصح السفن بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أنشطة مريبة"، دون تفاصيل. وعادة ما تقصد الهيئة بمثل هذه الحوادث هجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية، لكن لم يصدر عن الحوثيين، المسيطرين على محافظة الحديدة، إفادة في هذا الشأن حتى الساعة 20:50 "ت.غ".



في سياق متصل، تلقت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري الثلاثاء، تقارير عن نشاط مريب من سفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن، غير أن التقارير لم تفد بوقوع أضرار. فقد شاهدت ناقلة ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ، بينما اكتشفت ناقلة بضائع سائبة ثلاث زوارق صغيرة على بعد ميل واحد تقريباً في اتجاه الميناء.



وأضافت "أمبري" في مذكرة استشارية أن ناقلة البضائع السائبة أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيرة تحلق أمام السفينة.



وتضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.



وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن تشكيل قوة مهام بحرية تضم عدداً من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.



في الوقت نفسه أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الثلاثاء، أن فرقاطة تابعة لبلاده، في طريقها إلى البحر الأحمر "لضمان مواجهة هجمات الحوثيين في اليمن".



وقال شابس في منشور عبر منصة "إكس" إن "الفرقاطة HMS Richmond في طريقها إلى البحر الأحمر لضمان احتفاظ المملكة المتحدة بحضور هائل في مواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران".



وأضاف الوزير البريطاني: "سنواصل مع الولايات المتحدة قيادة الاستجابة العالمية للأزمة، ونقوم بما هو ضروري لحماية الأرواح والاقتصاد العالمي"، دون تفاصيل. وحتى الساعة 19:20 (ت.غ)، لم يصدر عن الحوثيين تعليق على الأمر.



وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 أعلن شابس، أن بلاده "مستعدة للتحرك المباشر" ضد جماعة الحوثي في البحر الأحمر.



جدير بالذكر أن التجارة البحرية تستحوذ على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.



(رويترز)