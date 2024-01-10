"سنتكوم": قوات أمريكية وبريطانية أسقطت ثلاثة صواريخ و18 طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون بالبحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تمكن قوات أمريكية وبريطانية من إسقاط 18 طائرة مُسيّرة و3 صواريخ أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه سفن الشحن في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.



وقالت في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، "في 9 يناير، في حوالي الساعة 9:15 مساءً (بتوقيت صنعاء)، شن الحوثيون المدعومين من إيران هجومًا معقدًا بطائرات بدون طيار إيرانية مصممة للهجوم في اتجاه واحد (OWA UAVs)، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى جنوب البحر الأحمر. باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية".



وأضافت أن مقاتلات وبوارج أمريكية وبريطانية تمكنت عبر عملية مشتركة من إسقاط ثمانية عشر طائرة بدون طيار من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي واحد مضاد للسفن.



ولفتت إلى أن أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.



وذكّر البيان بالموقف المشترك لـ 14 دولة بمافي ذلك الولايات المتحدة الصادر في 3 يناير/كانون الثاني، الذي حمّل الحوثيين "مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".



ومنذ عدة أسابيع، تشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، بزعم أنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.



ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

