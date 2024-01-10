نيويورك.. مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لإدانة الهجمات الحوثية على سفن الشحن يجيز للدول الدفاع عن سفنها

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار إلى مجلس الامن الدولي، يدين هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويجيز للدول استخدام القوة للدفاع عن سفنها من تلك الهجمات.



ونقلت قناة "الجزيرة" عن مراسلها القول، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت على مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية.



وأوضح أن مشروع القرار يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، ويشير إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد في البحر الأحمر.



في الأثناء طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لردع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لوقف هجماتها ضد سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.



وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن؛ ليندا توماس غرينفيلد، في تدوينة على حسابها في منصة "إكس"، الثلاثاء: "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحرك - دون تأخير - للمطالبة بوضع حد لهجمات الحوثيين ودعم مرور السفن دون عوائق عبر البحر الأحمر".



وأضافت أن تهديدات الحوثيين للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر لها عواقب اقتصادية وأمنية، وتتطلب استجابة عالمية لردعها.



بدوره قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن بلاده ليست ضعيفة حيال تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عواقب لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وينبغي أخذ التصريحات الأميركية بالخصوص على محمل الجد.



ومنذ عدة أسابيع، تشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، بزعم أنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.



ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر.



المصدر: يمن شباب نت + الجزيرة

