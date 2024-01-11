تقارير عبرية عن طوفان الأقصى: سلاح الجو استغرق ساعات لفهم حجم الهجوم.. وأوامر بمنع عودة المقاومين لغزة "بأي ثمن"

كشف تحقيق لموقع "واللا" العبري، الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي استغرق عدة ساعات لفهم حجم الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وقال الموقع الإخباري: "لا تزال شهادات جديدة من داخل سلاح الجو الإسرائيلي تشير إلى الثغرات الخطيرة بالجيش في 7 أكتوبر، وحقيقة أن الأمر استغرق عدة ساعات لفهم حجم الهجوم".



وأضاف: "يقول طيارو الاحتياط إنه بمجرد بدء إطلاق الصواريخ في الساعة 6:28 (3:28 ت.غ)، انطلقت طائرتان مقاتلتان من قاعدة حتسريم الجوية، وكإجراء اعتيادي، تلقّى طيارو المقاتلات أمرًا بالقيام بدوريات حول منصة الغاز تمار، خوفاً من مهاجمتها بطائرة بدون طيار في نفس وقت الإطلاق".



ووفق التحقيق "قام الطيارون بدوريات جوية لمدة ساعة تقريبا، ولم يعرفوا ولو تفصيلاً واحدًا عمّا يحدث على الأرض، لأن مركز التحكم التابع للقوات الجوية لم يقم بتحديثهم (تزويدهم بالمعلومات)".



وقال: "في وقت لاحق، أصبح من الواضح أن فرقة غزة والقيادة الجنوبية واجهتا أيضًا صعوبة في تكوين صورة كاملة عن الفظائع".



وأضاف: "بمجرد هبوط الطائرتين المقاتلتين اندهش السرب من اكتشاف التفاصيل، وقال مسؤولون آخرون في القوات الجوية إنهم لو فهموا بسرعة حجم الحادث في الجنوب، لقاموا بتنشيط الطائرات المقاتلة للمراقبة في المنطقة، وأحدثوا انفجارات فوق صوتية للترهيب، وأطلقوا النار بمدفع فولكان".



وذكر أن الطائرات كانت مسلحة بصواريخ "جَو-جَو" للتصدي لطائرات بدون طيار، لمنع مرور آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة "إلى الأراضي الإسرائيلية وحتى إحباط عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية"، وفق تعبيره.



ونقل التحقيق عن مصادر في الجيش، لم يسمّها، قولها: "كانت هذه مفاجأة استخباراتية كاملة بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي، ولم يُبلغ أحد سلاح الجو من قبل عن حدث غير عادي، واستيقظت القوة بأكملها على كابوس واستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب حجم الحدث".



ولفت إلى أنه "عقب المعلومات الأولية التي تم نقلها من الميدان، ومحنة القادة في فرقة غزة ونداءات المساعدة المتكررة، تم إطلاق مروحيتين قتاليتين من قاعدة رامات دافيد (جنوب شرق حيفا)، واستغرق المروحيات وقتًا للإقلاع والوصول إلى منطقة فرقة غزة وفقًا للتأهب المحدد مسبقا".



كما نقل التحقيق عن مسؤولين في الجيش لم يسمّهم، أنه "حتى عندما وصلوا (القوات الجوية)، استغرق الأمر بعض الوقت لفهم الصورة الكاملة: من هي قوات الجيش الإسرائيلي ومن هو العدو، وما يحدث في المستوطنات، وما هو مسموح به وما لا يجوز، ومن يمكن إطلاق النار عليه ومن لا يمكن".



وأضاف المسؤولون العسكريون: "بمجرد الحصول على الموافقات، نفدت الذخيرة بسرعة، الصواريخ ومدافع فولكان، عندما تسافر بعيدا من رامات دافيد إلى فرقة غزة، وتحتاج إلى ما يكفي من الوقود، فإنك تحمل ذخيرة أقل من المعتاد".



أوامر بمنع عودة المتسللين إلى غزة بأي ثمن



في السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، أن أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قضت بمنع عودة المتسللين الفلسطينيين إلى غزة "بأي ثمن"، حتى لو كلّف ذلك قتل الأسرى الإسرائيليين.



جاء ذلك وفق تقرير نشرته الصحيفة تحت عنوان "الأمر: منع المسلحين من العودة إلى غزة بأي ثمن، حتى لو كان معهم رهائن".



وفي تقريرها، لخصت الصحيفة ما جرى في البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي بـ"أوامر مرتبكة، طيارون ليس لديهم من يوجّههم لمهاجمة المسلحين، وأمر بإطلاق النار على جميع المركبات العائدة إلى غزة رغم الخشية من أنها قد تحتوي على رهائن".



ويستعرض التقرير فوضى الساعات الأولى من 7 أكتوبر 2023 في البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية عندما فاجأت "حماس" إسرائيل بهجوم غير مسبوق، أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وأسر العشرات، شنّت على إثره إسرائيل حربًا شرسة على القطاع.



وقال: "نظام قيادة شبه فاشل وأصبح أعمى تمامًا، بسبب نقص الاتصالات اضطر الجنود إلى توجيه المساعدات من الجو باستخدام الهاتف الخليوي"، مضيفا: "التعليمات القديمة غير المعدلّة استخدمت بنسخ ولصق (كما هي)، وأرسلت إلى الميدان".



وتابع: "خلص الضباط إلى أنه لا يوجد خيار ويجب أن يحصلوا على مروحيات للقفز بقواتهم؛ ومشغلو الطائرات بدون طيار أجبروا على الدخول إلى مجموعات الواتساب في الكيبوتسات(المستوطنات) للحصول على أهداف من المواطنين المحاصرين، وهذه مجرد قائمة جزئية".



ووفق التقرير، "مما كشفه التحقيق هو أنه منتصف ليل 7 أكتوبر، أمر الجيش الإسرائيلي فعليا جميع وحداته القتالية بمراعاة إجراء هانيبال، على الرغم من عدم ذكر هذا الاسم بوضوح".



وقال: "كان الأمر يقضي بوقف أي محاولة من جانب إرهابيي حماس للعودة إلى غزة، بأي ثمن، على الرغم من الخوف من أن يكون بينهم مختطفين"، وفق تعبيرات التقرير.



وأضاف: "تشير التقديرات إلى مقتل نحو ألف من الإرهابيين والمتسللين في المنطقة الواقعة بين بلدات غلاف قطاع غزة وقطاع غزة، ولم يتضح حتى الآن عدد المختطفين الذين قتلوا جرّاء تفعيل هذا الأمر".



وبحسب التقرير ذاته، فإنه "في الأسبوع الذي تلا الهجوم، قام جنود من وحدات النخبة بفحص حوالي 70 مركبة تركت في المنطقة الواقعة بين بلدات غلاف قطاع غزة وقطاع غزة".



وتابع: "هذه المركبات لم تصل إلى غزة، لأنها في الطريق أصيبت بنيران مروحية قتالية أو صاروخ مضاد للدبابات أو دبابة، وفي بعض الحالات على الأقل قُتل جميع من كانوا في السيارة".



وتساءل التقرير: "أين كان سلاح الجو في الدقائق الأولى (من الهجوم)؟".



وأكمل: "يكشف التحقيق أنه بعد دقائق قليلة من بدء الهجوم، تم إطلاق طائرتي إف-16 (ستورم) وطائرتي إف-35 (أدير)، لكن بسبب الارتباك وضباب المعركة، لم يكن هناك أحد لإرشادهم إلى ما يحدث على الأرض وتوجيههم إلى الأهداف".



وأضاف: "لذلك، اتبعت الطائرتان من طراز F-16، على سبيل المثال، إجراءً ثابتًا، وحلّقتا لحماية أهداف استراتيجية، رغم أنها لم تكن في خطر في ذلك الوقت".



وأشار إلى أنه "لم يكن الطيارون يعرفون على الإطلاق أن الآلاف من إرهابيي النخبة (مقاتلي حماس) كانوا يغزون البلاد في هذه الأثناء"، وفق قوله.



وقال: "لمدة 45 دقيقة حرجة، حلّقوا مكتوفي الأيدي في السماء، وعندما هبطوا وتم تحديث معلوماتهم، حوالي الساعة الثامنة صباحًا، كان إحباطهم وغضبهم هائلاً".



وأوردت الصحيفة عن ضابط كبير في السرب قوله: "كان بإمكانهم على الأقل الطيران على ارتفاع منخفض، وإخافة إرهابيي حماس من خلال تحليق صاخب فوق رؤوسهم، لكنهم لم يعرفوا ما الذي كان يحدث"، بحسب قوله.



ونقلت الصحيفة عن الجيش ردّه على ما ورد في التقرير قائلا: "سيجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا مفصلا ومتعمّقا في هذا الشأن، لتوضيح التفاصيل حتى النهاية عندما يسمح الوضع العملياتي بذلك، وسوف ينشر نتائجه للجمهور".



وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شنت "حماس" هجوما سمته "طوفان الأقصى"، على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.



المصدر: الأناضول