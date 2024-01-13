الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في البحر الأحمر وتحذر من إضاعة فرص السلام باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة الاحترام التام لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 بشأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب غارات جوية أمس (الخميس) على عدة مواقع للحوثيين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بدعم من دول أخرى.

وقال جوتيريش في بيان نشره موقع الأمم المتحدة، "إن الهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر غير مقبولة، إذ إنها تهدد سلامة وأمن سلاسل الإمداد الدولية وتخلف تأثيرا سلبيا على الوضع الاقتصادي والإنساني بأنحاء العالم".

وذكر البيان "أن قرار مجلس الأمن 2722، الصادر يوم العاشر من كانون الثاني/يناير، يطالب بأن يوقف الحوثيون فورا جميع مثل تلك الهجمات".

ودعا الأمين العام، في البيان، "جميع الدول الأعضاء التي تدافع عن سفنها من الهجمات لأن تفعل ذلك بما يتوافق مع القانون الدولي على النحو المنصوص عليه في القرار. كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الوضع أكثر مما هو عليه، من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".

وشدد جوتيريش "على ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تدهور الوضع في اليمن نفسه. ودعا إلى بذل كل الجهود لضمان تقدم اليمن على مسار السلام، وعدم إضاعة العمل الذي بُذل حتى الآن لإنهاء الصراع اليمني".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2722- يوم الأربعاء، بإدانة الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.