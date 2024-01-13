انقسام أوروبي بشأن الضربات الأمريكية البريطانية باليمن والغارديان: التحرك لاحتواء هذه الأزمة قد يغذيها

المنامة - ياسر ابراهيم - برزت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا يوم الجمعة بعدم مشاركتها في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد جماعة الحوثي في ​​اليمن وعدم التوقيع على بيان أصدره أعضاء عشر دول يبرر الهجمات. وفق وكالة "رويترز".



ويسلط هذا الخلاف الضوء على الانقسامات في الغرب بشأن كيفية التعامل مع الحوثيين المدعومين من إيران الذين يستهدفون السفن المدنية في البحر الأحمر منذ أسابيع فيما يقولون إنه احتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وشنت الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية في أنحاء اليمن خلال الليل ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على أحد أكثر طرق الشحن التجارية ازدحاما في العالم.



وقال مسؤولون أمريكيون إن هولندا وأستراليا وكندا والبحرين قدمت دعما لوجستيا واستخباراتيا للعملية.



بالإضافة إلى ذلك، وقعت ألمانيا والدنمارك ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية بيانًا مشتركًا مع هذه الدول الست يدافع عن الهجمات الليلية ويهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية التدفق الحر لتجارة البحر الأحمر إذا لم يتراجع الحوثيون.



وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني إن إيطاليا رفضت التوقيع على البيان ونتيجة لذلك لم يُطلب منها المشاركة في الهجمات.



ومع ذلك، قال مصدر حكومي إنه طلب من إيطاليا المشاركة لكنه رفض لسببين - أولا لأن أي مشاركة إيطاليا كانت تحتاج إلى موافقة البرلمان، الأمر الذي كان سيستغرق وقتا، وثانيا لأن روما فضلت اتباع سياسة "التهدئة" في منطقة البحر الأحمر.



وبعد ساعات، أضاف بيان حكومي أن "إيطاليا تدعم عمليات الدول الحليفة، التي لها الحق في الدفاع عن سفنها، لصالح تدفقات التجارة العالمية والمساعدات الإنسانية".



وقال مسؤول فرنسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن باريس تخشى أن تفقد، بانضمامها إلى الضربات التي تقودها الولايات المتحدة، أي نفوذ تملكه في المحادثات لنزع فتيل التوترات بين حزب الله وإسرائيل. وركزت فرنسا الكثير من دبلوماسيتها في الأسابيع الأخيرة على تجنب التصعيد في لبنان.



وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا رفضت المشاركة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه لن يقدم تفاصيل بشأن المحادثات الدبلوماسية.



وقال: "لقد رأيتم قائمة الأطراف التي شاركت". واضاف "على المستوى الدولي، حتى أولئك الذين لم يشاركوا بشكل فعال في إسقاط القنابل، فقد وقع العديد من شركائنا في التحالف على الدعم غير العملياتي".



وفي إشارة إلى الدعم الضمني المحتمل للتحرك الأمريكي، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إن الحوثيين يتحملون مسؤولية التصعيد.



لكن دبلوماسيا مطلعا على موقف فرنسا قال إن باريس لا تعتقد أن الهجوم يمكن اعتباره دفاعا مشروعا عن النفس.



وقال كيربي إن الولايات المتحدة "مرتاحة للغاية وواثقة في السلطات القانونية التي استند إليها الرئيس لشن هذه الضربات".



وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز إن مدريد لم تنضم إلى العمل العسكري في البحر الأحمر لأنها تريد تعزيز السلام في المنطقة.



وقالت للصحفيين في مدريد "على كل دولة أن تقدم تفسيرات لأفعالها. إسبانيا ستلتزم دائما بالسلام والحوار".



وأوضح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في وقت سابق من هذا الأسبوع إحجامه عن استهداف الحوثيين، قائلا لرويترز إنه يجب وقف عدوانهم دون إثارة حرب جديدة في المنطقة.



وظهرت الآراء المتباينة في الغرب حول كيفية التعامل مع تهديد الحوثيين الشهر الماضي عندما أطلقت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها عملية "حارس الرخاء" لحماية السفن المدنية في ممرات الشحن المزدحمة بالبحر الأحمر.



ولم تشارك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في المهمة، لعدم رغبتها في وضع سفنها البحرية تحت قيادة الولايات المتحدة.



وتشارك الدول الثلاث بالفعل في عملية الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي، وقال وزير الدفاع الإسباني يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارًا قريبًا بشأن مبادرة جديدة.



وأضاف "يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقرر... في غضون أيام قليلة أنه ينبغي أن تكون هناك مهمة (بحرية). لا نعرف حتى الآن نطاق المهمة إذا تمت الموافقة على تلك المهمة، لكن في هذه الأثناء موقف إسبانيا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والتضامن".



وأضافت: "الالتزام بالسلام لا يعني التدخل في البحر الأحمر".



تغذية الصراع الاقليمي

قالت صحيفة الغارديان البريطانية "إن الهجمات على السفن في البحر الأحمر ليست سوى مظهر واحد من مظاهر الصراع الإقليمي الذي لن ينتهي بسهولة".



وأضافت - في افتتاحيتها الجمعة 12 يناير - "ان الحقيقة هي أن الحرب في غزة قد انتشرت بالفعل في جميع أنحاء المنطقة، والسؤال هو إلى أي مدى تمتد وإلى أي مدى تنمو، المشاركون يقومون بالحساب والمعايرة، فهم يقصدون حرائق صغيرة، وليس حريقاً إقليمياً، ولكن ثقتهم في قدرتهم على خوض مجازفات يمكن احتواؤها ربما تكون في غير محلها، فالأزمات تغذي بعضها البعض، واحتمال وقوع الأخطاء آخذ في الارتفاع".



ووفق الصحيفة "تتهم الولايات المتحدة إيران ــ التي تمد الحوثيين وتمكنهم ولكنها لا تسيطر عليهم ــ بالمساعدة في هجمات البحر الأحمر. لكن لا واشنطن ولا طهران تريد صراعا مباشرا. بالنسبة لإيران، من الأفضل السماح لبقية "محور المقاومة" بتعزيز مواقعها بأقل تكلفة".



قدمت كل من واشنطن ولندن العمل العسكري من حيث حماية الشحن الدولي فقط، حيث وضعت زيارة ريشي سوناك إلى أوكرانيا إطارا أوسع للقوة الأخلاقية في دعم الأمن. ولفتت الافتتاحية "لكن أزمة البحر الأحمر لا يمكن فصلها عن الحرب في غزة. ويقول الحوثيون - ويختلف آخرون معهم - أنهم يهاجمون فقط السفن التي لها صلات بإسرائيل. إنهم يقدمون أنفسهم على أنهم الأبطال الأولون للفلسطينيين".



وقالت: "تعمل المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة على تعزيز قوة الحوثيين في الداخل وتعزيز عمليات التجنيد، في حين تعمل على رفع مكانتهم على المستوى الإقليمي، وليس من المستغرب أنهم تعهدوا بالفعل بالانتقام، وربما استهداف الأصول العسكرية الأمريكية. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ستشعران بأنهما مطالبتان بالرد".



ويبدو أن الحوثيين قد تعززوا بفضل سنوات الحرب الطويلة التي شهدت قيام المملكة العربية السعودية بإسقاط قنابل بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية على اليمن. وقد اتُهموا بأنهم في أحسن الأحوال غير مبالين بالخسائر المدنية.



ومن الصعب تصديق أن هذه الضربات المحدودة للغاية قد قللت بشكل كبير من قدرتهم أو إرادتهم على القتال. وهم على وشك إضفاء الشرعية على سلطتهم السياسية الفعلية، ولن يرغبوا في المخاطرة بالمكاسب التي حققوها في الداخل. وفق الغارديان.