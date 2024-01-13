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عدن - ياسمين التهامي - بعضها يصل سعرها إلى 10 ألف.. المرور السعودي يعلن عن قائمة الأسعار الجديدة للمخالفات المرورية 2024

تتراوح قيمة المخالفات المرورية تبعا لكل مخالفة، حيث تتراوح ما بين 100 ريال سعودي إلى 10 آلاف ريال سعودي.

مخالفات مرورية تبدأ من 100 إلى 150 ريالعندما يكون تأمين السيارة غير ساري.

ترك السيارة في وضع التشغيل أو مفتوحة.

عند قيادة السيارة في الاسواق.مخالفات مرورية تبدأ من 150 إلى 300 ريال

عندما لا يستخدم السائق إشارات اليمين واليسار.

رجوع السائق إلى الخلف في الطرق العامة وبالخصوص في الأماكن الغير مخصصة لذلك.

في حال عدم وجود رخصة القيادة،أو رخصة السير.

في حال عدم الذهاب بالسيارة إلى الفحص الفني الدوري.

في حالة عدم ربط حزام الأمان.

مخالفات مرورية تبدأ من 300 إلى 500 ريالالانشغال عن الطريق.

عند عدم التزام السائق بحدود المسارات.

القاء اجسام من السيارة أثناء السير.

عند قيادة السيارة والرخصة منتهية.

ترك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات وحدهم في السيارة بدون مرافق.

مخالفات مرورية تبدأ من 500 إلى 900 ريالقيادة مركبات مخصصة للاقتناء على الطريق.

تجاهل الإشارات اليدوية من رجل المرور الذي يعمل على تنظيم حركة السير.

القيادة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوار المركبة.

عند عدم منح السائق الأولوية للحافلات العامة.

عند الوقوف في أماكن مخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهذا التصرف قد يؤدي الى سحب السيارة في حالة عدم العثور على السائق.

عند الخروج عن الضوابط الداخلية الخاصة بتظليل الزجاج في المركبة.مخالفات مرورية تبدأ من 1000 إلى 2000 ريال

عند استخدام رخصة لا تناسب حجم المركبة.

عند عدم الالتزام بارتداء الخوذة عند قيادة المركبات الالية.

عند النزول أو الركوب إلى السيارة أثناء سيرها.

عند التجمهر في الأماكن المخصصة لتفحيط السيارات.

عند استعمال اللوحات الغير نظامية.

عدم تثبيت لوحة السيارة في المكان المخصص لها.

مخالفات ساهر اسعاريعد نظام ساهر من اهم الأنظمة التي وضعتها الإدارة العامة للمرور في السعودية لتنظيم الحركة المرورية، وتتراوح مخالفات ساهر اسعار حيث تم وضع مخالفات على الشوارع التي تم تحديد اقصى سرعة بها ان تكون اقل من 120 كيلو متر/ الساعة وهي كالتالي:

عند تخطي السرعة من 10 و 20 كم/ساعة يتراوح سعر الغرامة ما بين 150 ريال إلى 300 ريال سعودي.

عند تخطي السرعة من 10 و 20 كم/ساعة يتراوح سعر الغرامة ما بين 300 ريال إلى 500 ريال.عند تخطي السرعة من 30 و 40 كم/ساعة يتراوح سعر الغرامة ما بين 500 ريال إلى 1000 ريال.

عند تخطي السرعة من 40 و 50 كم/ ساعة يتراوح سعر الغرامة ما بين 1000 ريال إلى 1500 ريال.

عند زيادة السرعة عن 50 كم/ ساعة يصل سعر الغرامة إلى 2000 ريال سعودي.

أما الشوارع التي يسمح بالسير فيها بسرعة تتخطى 140 كيلومتر/ الساعة تصل سعر المخالفات فيها إلى المبالغ التالية:عند تخطى السرعة من 5 و 10 كم/ ساعة قد تصل الغرامة الى 400 ريال سعودي.

عند تخطي السرعة من 10 و 20 كم/ ساعة يتراوح سعر الغرامة ما بين 800 ريال إلى 1000 ريال.

عند تخطي السرعة من 20 و 30 كم/ ساعة يتراوح سعر الغرامة من 1100 ريال إلى 1500 ريال سعودي.

عندما تتخطى السرعة 30 كم/ ساعة يتراوح سعر الغرامة ما بين 1500 ريال إلى 2000 ريال.

اما عند تخطي السائق اشارة حمراء يتراوح سعر الغرامة ما بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي.سعر مخالفة عدم وجود رخصة

تفرض المملكة العربية السعودية مبالغ مالية كبيرة على السائقين المنتهكين لقانون رخصة القيادة، لما يمثله من خطر على السائقين والمرافقين وعامة الشعب، ويتم ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات ويقومون بدفع غرامة مالية تتراوح أسعارها على النحو التالي:

عند عدم الحصول على رخصة للقيادة تكون الغرامة 150 ريال سعودي.

عند عدم وجود رخصة القيادة تكون الغرامة 300 ريال سعودي.

أسعار مخالفات المرور للدراجات الناريةمخالفات مرورية تبدأ من 100 إلى 150 ريال

الوقوف في أماكن غير مسموح بالوقوف فيها.

عند عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة أثناء عبورهم من خلال المسالك الخاصة بهم.

مخالفات مرورية تبدأ من 150 إلى 300 ريال

التغاضي عن استخدام إشارات الالتفاف عند التنقل من جهة اليمين واليسار.

عند الرجوع بالدراجة للخلف في طريق عام لمسافة تزيد عن عشرين متر.

عند سحب أشياء تعرض سائقين الدراجات النارية والمشاة لأي نوع من الخطر.عند استعمال أنوار التلاقي بين المركبات بطريقة خاطئة.

عند مخالفة تنظيمات السير على الطرقات.

عند زيادة السرعة وإصدار الإطارات اصواتا عالية نتيجة لذلك.

عند تخطي المركبات عند إشارات المرور.

مخالفات مرورية تبدأ من 300 إلى 500 ريال

عند إبطاء السرعة بشكل يعيق الحركة.

الانشغال بشيء آخر غير الطريق.

الخروج عن حدود المسارات الموضحة على الطريق.