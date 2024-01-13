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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فتاة مراهقة تقوم بعمل مخجل في شوارع السعودية دون ذرة خجل او خوف من الحكومة!!
أثار مقطع فيديو غير عادي انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُظهر فتاة سعودية مراهقة متشبثة بالأبواب الخلفية لسيارة نقل أثناء تحركها في منطقة البطحاء بالعاصمة السعودية، الرياض.
الفيديو يُسجل لحظة خطيرة، حيث تظهر الفتاة المراهقة، التي ترتدي عباءة سوداء ونقاب، معلقة بأبواب السيارة التي كانت تسير بسرعة على أحد الطرق السريعة المخصصة للمركبات.وفي تطور مثير، عندما اقترب السائق من جسر مخصص للمشاة، خفض سرعته، مما سمح للفتاة بالنزول بأمان ومواصلة طريقها سيراً على الأقدام، كأن شيئا لم يحدث.هذا المشهد الغريب أثار ردود فعل متباينة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علقت إحدى المغردات مشيرة إلى أن الفتاة قد تكون مقيمة إندونيسية.شاهد الفيديو كامل من هنا
بينما أعرب مغرد آخر عن قلقه قائلاً: “ماذا لو انزلقت يدها ووقعت.. إنه تصرف غير حضاري”.
على جانب أخر، فقد طالب بعض من المواطنين بالتحقيق في المقطع، وقال أحدهم “مثل هذه المقاطع يجب أن تُردع ويجب أن يتم التحقيق مع الفتاة المراهقة ومع المصور أيضًا لعدم تدخله بالطريقة المناسبة، واللوحة ظاهرة”.