مجلس الشورى: جذر المشكلة في اليمن تساهل المجتمع الدولي مع الانقلاب الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مجلس الشورى، السبت، أن جذر المشكلة الحالية تعود إلى التساهل الدولي إزاء العدوان الحوثي على الشعب اليمني وشرعيته الوطنية صاحبة الحق السيادي في الدفاع عن الممر المائي والسواحل اليمنية، بالتزامن مع غارات نفذتها واشنطن ولندن على مواقع حوثية في اليمن.

جاء ذلك خلال إجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى، لمناقشة جملة من الموضوعات على جدول أعمالها.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن هيئة رئاسة المجلس استعرضت الأوضاع السياسية في البلاد في ضوء العملية العسكرية، التي جاءت كرد فعل على استمرار الحوثي في استهداف وتهديد وسلامة الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وحملت هيئة رئاسة مجلس الشورى مليشيا الحوثي مسؤولية ما يحدث في اليمن مؤكدة أن مواقف الجماعة تأتي في إطار الأعمال الدعائية، وللتمويه على ما يجري من مظالم وعنف تمارسه أجهزتها ضد الشعب اليمني في المناطق التي سيطروا عليها.

وجدد مجلس الشورى التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي بالنسبة للشعب اليمني قضية مركزية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقف الفوري للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية.