شكرا لبحثكم عن خبر اكثر من خمسه مليار ريال ايرادات مكتب الضرائب بلحج للفترة (يناير ديسمبر2023) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

•لحج/وحيد الشاطري:

•بلغت ايرادات مكتب فرع الضرائب بمحافظة لحج للفترة من يناير ديسمبر للعام 2023م (اربعة مليار وتسعمائة واثنان وتسعون مليون وثمان مائة وخمسة وخمسون الف وثمانية واربعون ريالا) فيما بلغت ايرادات ضريبة القات (اربعمائة وستة وتسعون مليون وثمان مائة واربعة الف ومائتان وستة وثلاثون ريالا) كما بلغت ايرادات ضريبة ريع عقارات (مائة وستة وعشرون مليون وستمائة وثلاثة الف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا)

ذكر ذلك الاستاذ انيس عبدالله درويش مديد عام مكتب فرع الضرائب بمحافظة لحج ان الزيادة المحققة لعام 2023م هى تصب غي تحسين مستوى الايرادات ويعود الى الجهود والمتابعة من قبل معالي اللواء احمد عبدالله تركي محافظ لحج وجهود رؤوساء الاقسام المالية والادارية وكذا العاملين في زيادة المحصلة الايرادية ونتمنى ان نرى زيادة اكثر خلال العام الجديد 2024م

واشار درويش بان عملية تحصيل الايردادات شهدت نموا متزايد عام بعد عام من خلال توافق الوعي الضريبي للتحصل للمكتب.

ونوه درويش بان هناك صعوبات ت تواجه المكتب منها استكمال بعض الاثاث و كذا الفروع الذي يجب توفرها وايجادها للعام الحالي 2024م كما لاانسي الشكر الجزيل لرئيس المصلحة الدكتور جمال سرور على متابعته و دعمه لمكتب الضرائب بلحج فيشكر عليه.