الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات جديدة استهدفت منصات صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن

نفذت القوات الأمريكية عند منتصف الليلة الماضية وفي الساعات الأولى من فجر اليوم، ضربات جديدة في عدة محافظات يمنية قال الجيش الامريكي، إنها استهدفت منصات إطلاق للصواريخ تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس، أنه "في سياق الجهود المستمرة متعددة الجنسيات لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على حركة المرور البحرية الأمريكية والشركاء في البحر الأحمر، في 17 يناير/كانون الثاني في حوالي الساعة 11:59 مساءً (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات على 14 صاروخاً حوثياً مدعوماً من إيران كان مُجهزة للإطلاق في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".



وأضافت "شكلت هذه الصواريخ التي تم كانت مُجهزة على منصات الإطلاق تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت، مما دفع القوات الأمريكية إلى ممارسة حقها وواجبها الأصيل في الدفاع عن نفسها".



وأشار البيان إلى أن هذه الضربات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اتخذناها، ستؤدي "إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".



ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية القول: "إن تصرفات الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران تستمر في تعريض البحارة الدوليين للخطر وتعطيل ممرات الشحن التجارية في جنوب البحر الأحمر والممرات المائية المجاورة".



وأكد كوريلا: "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة البحارة الأبرياء وسنحمي شعبنا دائمًا."



وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن قصفا أميركيا بريطانيا استهدف مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في محافظات (الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة) اليمنية.



وفي وقت سابق أعلنت القيادة الأمريكية، تعرض سفينة شحن تملكها الولايات المتحدة لاستهداف من طائرات مُسيّرة انطلقت من مناطق خاضعة للحوثيين في اليمن.



وقالت البيان "في حوالي الساعة 8:30 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 17 يناير/كانون الثاني، تم إطلاق هجوم بطائرات بدون طيار في اتجاه واحد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وضرب السفينة جينكو بيكاردي في خليج عدن التي ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة.



وأوضح البيان أنه تم الإبلاغ عن بعض الأضرار في السفينة لكنها لاتزال صالحة للإبحار فيما لم تسجل إصابات.



وتبنت جماعة الحوثي الهجوم وقالت إنها نفذته بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.



وجاء القصف الأمريكي بعد ساعات على إعلان وزير خارجية واشنطن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص، في قرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر.

