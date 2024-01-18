تعز.. مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الإبادة الإسرائيلية بحق سكان غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز اليوم الخميس مسيرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفـلسـطيني وتنديدًا بجـرائـم الإبادة الإسـرائـيلية ضد سكان قطـاع غـزة.



واحتشد الآلاف من اليمنيين في شارع جمال وسط مدينة تعز استجابة لدعوة اطلقتها الأحزاب والمكونات السياسية بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



وندد المتظاهرون باستمرار جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحـتـلال الاسـرائـيلي بحق الشعب الفـلسـطيني في مدن ومخيمات قطاع غـزة والضـفة الغربية ويشاهدها العالم يوميًا بالبث المباشر .



وأشاد المحتجون بموقف حكومة جنوب افريقيا ومحاكمتها للاحـتـلال وتعريته أمام الرأي العام الدولي وكشف جرائمه بحق الشعب الفـلسـطيني في خطوة جديدة تمثل تطورًا ايجابيًا في مسار القضية الفـلسطينية.



واستنكر المتظاهرون حصار مليشيا الحـوثي لحافظة تعز، معتبرين بأن هذا الحصار شاهد حي على تشابه سلوك الصـهاينة والحـوثـيين.



وأكد بيان المسيرة على التضامن المطلق، و التأييد الكامل لجهاد الشعب الفـلسـطيني البطل لاسترداد حقه و تحرير وطنه، وإن موقف الشعب اليمني هذا إنما يأتي امتدادا و ترسيخا لموقفه الثابت، و الدائم، تجاه القضية الفـلسـطينية العادلة.



وشدد البيان على أن الشعب اليمني بأحزابه و مكوناته السياسية و الاجتماعية يقف اليوم جنبا إلى جنب مع أشقائه و إخوانه منددين بالحرب الصـهيـونية المدمرة، الظالمة، ومقدرين لدولة جنوب افريقيا موقفها الرائع العظيم.



ولفت البيان الى ان عاصمة بني رسول، مدينة تعز الظافرة، تعز الثورة و الحرية و الكفاح ؛ تدعو الشعب اليمني بكل فئاته، و كل رجاله و نسائه، و فتيانه و فتياته لدعم الشعب الفـلسـطيني البطل، و دعم معـركة طـوفان الأقـصى بكل وسائل و سبل الدعم الأخوية، و ألا يبخل عليه بكل ما يتيسر له من إمكانات.



نص البيان



كانت و ماتزال و ستبقى فـ..لسـ..طين هي بوصلة الحاضر و المستقبل للأمة العربية و الإسلامية، و للأجيال المتعاقبة لا يأتي عليها النسيان، و لا يجوز فيها، التفريط، و لا يصح معها الخذلان، عهدا نؤكده،و عقيدة نعتقدها، و فريضة لازمة الأداء، و ضرورة قومية و إسلامية تشربناها من الآباء و الأجداد، و نرضعها الأبناء و الأحفاد حتى تعود الحقوق إلى أهلها، و فـ..لسـ..طينش إلى أمتها.



أيتها الجماهير الحاشدة:



لقد كان النبأ العظيم يوم السابع من شهر أكتوبر 2023م. المتمثل بمعـ..ركة طـ..وفان الأقـ..صى، المعـ.ركة التي تعالت فيها غـ..زة، و أبطالها فوق كل الهامات، و هزمت كل الحسابات، و مضت تصيغ أحلى العبارات، و أعظم القرارات. و صارت تسقي جيش الكيـ..ان الصـ..هيـ..وني مرارات الهـ..زائم، و تحشره في زوايا الهـ..وان، و أقبية الملاجئ كالجرذان؛ و تكشف عن حقيقته الجبانة، و لتثبت غـ..زة البطلة، و الشعب الفـ..لسـ..طيني العظيم للعالم أجمع أن الفـ..لسـ..طينيين هم من يصيغون للعالم اليوم مرحلة جديدة،و يفرضون واقعا ينتصر للحق و العدالة و الحرية،و في الوقت نفسه يبثون في أجيال الأمة العربية و الإسلامية روحا جديدة، و عزما متقدا، و تجسّر التلاحم في صفوف الشعوب العربية و الإسلامية، و كل الشعوب الحرة في العالم التي تعبر كل يوم بحشود هادرة عن رفضها للمجـ..ازر الوحـ..شية وعملية الإبـ..ادة اليومية التي يرتكبها الكـ..يان الإرهـ..ابي الغاصب والمحتـ..ل لأرض فـ..لسـ..طين .



لقد أصبحت القضية الفـ..لسـ..طينة القضية العادلة الأولى في العالم التي هبت شعوب العالم لمناصرتها بفضل صمـ..ود شعب غـ..زة شعبا ومقـ..اومة وعدالة قضيتهم أمام وحـ..شية الكـ.يان الصـ..هيـ..وني المجـ .رم .



أيتها الجماهير الأبية المجاهدة:



إننا في الجمهورية اليمنية، و من هنا في محافظة تعز الأبية، نجدد و نؤكد التضامن المطلق، و التأييد الكامل لجهاد الشعب الفـ..لسـ..طيني البطل لاسترداد حقه و تحرير وطنه، و إن موقف الشعب اليمني هذا إنما يأتي امتدادا و ترسيخا لموقفه الثابت، و الدائم، تجاه القضية الفـ..لسـ..طينية العادلة و التي تمليها الفريضة الإسلامية، و الضروة القومـ..ية، و إن الجمهورية اليمنية ستظل أبدا أرض المدد، كما هي الشام، و القلب منها فـ..لسـ..طين أرض الرباط، و هذه ثقافة راسخة، و تاريخ مشرق، و حاضر شامخ، و مستقبل واعد بالكفاح المجيد، و الجهاد العظيم.



إن الشعب اليمني بأحزابه و مكوناته السياسية و الاجتماعية يقف اليوم جنبا إلى جنب مع أشقائه و إخوانه منددين بالحرب الصـ..هيـ..ونية المدمرة، الظـ..المة، و إننا هنا نقدر لدولة جنوب افريقيا موقفها الرائع العظيم، كما نحيي كل الشعوب في مختلف أقطار العالم التي خرجت تندد بالحـ..رب الهمـ..جية على غـ..زة، و من هنا ندعو لوقف إطلاق النار الذي ينفذ عملية إبـ..ادة غير مسبوقة في تاريخ البشرية تطال نيرانه البـ..شعة الأطفال و النساء و الشيوخ ما يضع الدول و الحكومات في العالم أمام مسوولياتها القانونية و الإنسانية و التي يجب معها أن تتخذ قرارها بوقف إطلاق النار فورا. وادانة الابـ..ادة وتقديم المجـ..رمين الصـ..هايـ..نة إلى المحاكمة،



إننا هنا من عاصمة بني رسول، مدينة تعز الظافرة، تعز الثورة و الحرية و الكفاح ؛ ندعو الشعب اليمني بكل فئاته، و كل رجاله و نسائه، و فتيانه و فتياته لدعم الشعب الفـ..لسـ..طيني البطل، و دعم معـركة طـوفان الأقـ..صـ..ى بكل وسائل و سبل الدعم الأخوية، و ألا يبخل عليه بكل ما يتيسر له من إمكانات.

وإنه لجـهاد، نصـر او استـشـهاد..



صادر عن:

الأحزاب السياسية المنظمات المدنية بمحافظة تعز

18 يناير 2024

