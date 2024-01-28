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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً: الجوازات السعودية تعلن أسعد خبر لجميع الوافدين العاملين في هذه المهن

كشفت الإدارة العامة للجوازات في السعودية، عن تنفيذ مجموعة من القرارات الجديدة التي من شأنها توفير بيئة عادلة وملائمة لعمل الوافدين في السوق السعودية، ومن هذه القرارات هي أن تقوم المملكة بالسماح لجميع الوافدين بالعمل في مهن معينة دون اشتراط وجود كفيل لهم، وذلك لتجنب استغلال الكفلاء للوافدين ويتم الحفاظ على كرامتهم، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح المهن المسموح للوافدين العمل فيها بدون كفيل وفق ما أعلنته الإدارة العامة للجوازات السعودية.

المجالات المسموح للوافدين العمل بها بدون كفيليوجد عدة مجالات واختصاصات مهنية في المملكة العربية السعودية يمكن العمل فيها دون الاحتياج إلى كفيل، وهي كالتالي:

• العمال الذين يعملون في جميع الأعمال اليدوية المختلفة أو الذين يعملون في المقاولات أو الورش.

• جميع العمال المختصين بالأعمال الهندسية الميكانيكية، والكهربائية، والمدنية.

• العمال الذين يعملون في المجالات الطبية وكذلك مهن التمريض.العمال الذين يعملون في الحسابات والمبيعات وكذلك المديرين المتخصصين في الإدارة والتنفيذ.

• الموظفين الذين يعملون في السكرتارية وأيضًا المهارات الخاصة بالإدارة.

طريقة اصدار تأشيرة عمل في السعوديه بدون كفيل

هناك عدة طرق يجب اتباعها لإصدار تأشيرة عمل في السعودية بدون كفيل، وهذه الطرق تتمثل في النقاط التالية:أدخل إلى الموقع الرسمي لمنصة قوى من هنا.

• قم بتسجيل الدخول من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية.

• انقر على خانة خدمة تأشيرة عمل بدون كفيل.

• قم بكتابة جميع المعلومات المطلوبة من حيث المؤهلات المطلوبة والبيانات الشخصية.

• يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم.

• قم بالنقر على خانة ارسال الطلب.علاقة العامل بالكفيل

يوجد عدة طرق يتم من خلالها تحديد علاقة العامل بالكفيل، وهذه الطرق تتمثل في النقاط التالية:

• يتم إعطاء العامل الحرية الكاملة للعمل في السعودية، وذلك من خلال القرارات المتخذة ضمن القانون الجديد في المملكة وعدم استغلال الكفيل للعامل.

• استفاد الكثير من السعوديين من خلال إصدار القانون الجديد، وذلك لما يعود عليهم من زيادة في كفاءة العمل، وأيضًا لزيادة المنافسة بين العمال.ساعد القانون الجديد على تقليل الفروق بين عقود العمال المغتربين والمواطنين، وأيضًا يساعد هذا القانون في بحث العمال على الوظائف المناسبة لهم.