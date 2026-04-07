اليورو يستأنف خسائره وسط ترقب تطورات الحرب الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات العالمية

•دونالد ترامب أصبح أقل تفاؤلا بإبرام اتفاق مع إيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تركيز المستثمرين منصباً حالياً على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،مع ترقب تطورات الحرب الإيرانية ،خاصة اقتراب انتهاء مهلة دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت لاحق اليوم.



مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وتجاوز التضخم في منطقة اليورو مستهدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط ، زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الحاسمة في أوروبا.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى ( 1.1524$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1540$) ،وسجل أعلى مستوى عند ( 1.1548$).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،مع تجدد آمال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط برعاية باكستان.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ،ليقترب من أعلى مستوياته في عدة أشهر ،عاكساً صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تنشط عمليات الإقبال على الدولار الأمريكي باعتباره الملاذ الاستثماري الأفضل، في ظل ترقب المتداولين للمهلة التي حددتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مع تزايد المخاوف من تعرض البنية التحتية الإيرانية لهجمات في حال عدم الاستجابة.



مستجدات الحرب الإيرانية

•يهدد ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية إذا لم تلتزم إيران بالموعد النهائي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.



•صحيفة وول ستريت جورنال : ترامب أصبح في أحاديثه الخاصة مع المسؤولين أقل تفاؤلا بإبرام إيران اتفاقا.



•وول ستريت جورنال: الفجوة بين موقفي واشنطن وطهران لا يمكن تضييقها قبل انتهاء مهلة ترامب.



•أكسيوس: ترامب قد يؤجل الهجوم على إيران إذا لمس بوادر حقيقية لاتفاق يلوح في الأفق.



•أكسيوس:ترامب وحده صاحب قرار البدء في تدمير البنية التحتية الإيرانية عند الثامنة مساء الثلاثاء.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بمتوسط 2.5% يوم الثلاثاء ،لتوسع صعودها لليوم الثالث على التوالي ،مع تسجيل خام برنت أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 116.50 دولاراً للبرميل ،بسبب مخاوف استمرار إغلاق مضيق هرمز وفشل مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



الفائدة الأوروبية

•قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.



•وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي ليصل إلى 2.5% في مارس مع ارتفاع أسعار الطاقة.



•وعقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل الجاري من 30% إلى 35%.



•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

