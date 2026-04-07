سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 7-4-2026

أنهى سعر المؤشر المحاولات التصحيحية الصاعدة بمواجهته مجددا للحاجز المستقر عند

46845 لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لبعض الموجات الهابطة باستهدافه لمستوى 46510.

الثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك من فرص استهداف السعر لمحطات سلبية إضافية قد تمتد قريبا نحو 46310 و46060 على التوالي, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب استئنافه للهجوم التصحيحية الصاعد ولنتوقع انجذابه بشكل أولي نحو 47110.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 46310 و 46830

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز