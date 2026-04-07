سعر الباوند مقابل الين يتذبذب دون المقاومة-توقعات اليوم 7-4-2026

حاول سعر البلاتين خلال الفترة السابقة تشكيل عدة موجات صاعدة ليبتعد بذلك عن الدعم الممتد نحو 1860.00$ لنلاحظ تقديمه بشكل مستمر لضغوط قوية على محور المتوسط المتحرك 55 والذي يستمر بتشكيله لحاجز مهم عند 1980.00$.

تستمد المحاولات الإيجابية الفرصة من الثبات المتكرر فوق الدعم المذكور سابقا ليدعونا ذلك لانتظار تحقيق السعر لاختراق المتوسط المتحرك 55 والثبات أعلاه ليسهل ذلك مهمة تحقيقه لمكاسب إضافية قد تبدأ من 2070.00$ و2130.00$ على التوالي, أما كسر الدعم سيدفع بالسعر لتقديم تداولات سلبية جديدة لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 1770.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1905.00$ و 2070.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط