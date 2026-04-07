سعر النحاس بصدد تفعيل الإيجابية-توقعات اليوم 7-4-2026

قدّم سعر النحاس خلال التداولات الأخيرة العديد من الإغلاقات الإيجابية فوق مستوى 5.5100$ والذي يشكل بدوره مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي محاولا بذلك تعزيز فرص استعادته للميل الصاعد بملامسته لمستوى 5.6700$.

استمرار محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي يدعونا لانتظار تأكيد ثبات السعر فوق مستوى 5.6200$ ليفتح ذلك باب استهدافه لمحطات إيجابية جديدة قد تمتد قريبا نحو 5.7500$ و5.9700$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.7500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 5.5000$