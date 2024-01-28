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عدن - ياسمين التهامي - فاجعة كبيرة للمغتربين. وزارة الداخلية تبدأ ترحيل أكثر من 17 ألف وافد من أبناء هذه الجنسية!

في إطار حرصها على ضبط سوق العمل، وضبط الأمن والحد من تواجد الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، اطلقت وزارة الداخلية السعودية خلال الفترة السابقة حملة ميدانية واسعة، أطلقت عليها حملة #وطن_بلا_مخالف، وهي حملة ميدانية مشتركة الهدف منها متابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ووضعت الداخلية خطة مدروسة لتنفيذ الحملة، حيث تقوم الأجهزة الأمنية المختلفة بالنزول الميداني أكثر من مرة في الشهر لمختلف مناطق المملكة وضبط المخالفين، وقد نجحت الحملة في ضبط آلاف المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم إلى بلدانهم، وفي هذا المقالسوف نستعرض معكم أحدث تقرير صحفي صادر عن وزارة الداخلية السعودية ويحتوي على توضيح لنتائج الحملة الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي وتم خلالها ضبط أكثر من 15 ألف مخالف، معظمهم من أبناء الجنسية اليمنية، والجنسية الإفريقية.

نفذت وزارة الداخلية السعودية حملة ميدانية كبيرة في مختلف مناطق المملكة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار حرصها على ضبط الأمن وتنظيم سوق العمل، واستكمالاً لحملة #وطن_بلا_مخالف التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية.وخلال الساعات الماضية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيان صحفي، أعلنت فيه عن ضبط آلاف الوافدين المخالفين الذين سيتم ترحيلهم وابعادهم من المملكة بشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات القانونية معهم.

وفي بيان صحفي، قالت الداخلية أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 29 / 6 / 1445هـ الموافق 11 / 1 / 2024م حتى 5 / 7 / 1445هـ الموافق 17 / 1 / 2024م، أسفرت عن ضبط (17999) مخالفًا، منهم (10975) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4011) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3013) مخالفًا لنظام العمل.واوضحت الداخلية أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (688) شخصًا (38%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (200) شخص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط (14) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54752) وافداً مخالفًا، منهم (49465) رجلاً، و(5287) امرأة.وتمت إحالة (48325) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1132) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10649) مخالفًا.الداخلية تحذر من يسهل دخول المخالفين إلى المملكة

أكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.