الحكومة تشدد على رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة لمكافحة التهريب 

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأحد، على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه المتعددة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة فقد ناقش اللقاء عددًا من المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والإقتصاد الوطني.

وقيّمت اللجنة الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية في مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة التهريب، لتعزيز جهودها في منع عمليات التهريب التي يحاول منفذوها الإضرار بالاقتصاد الوطني.

واستعرضت اللجنة، تقارير عدد من الوزارات والجهات حول ما أنجزته خلال الفترة الماضية من جهود للحد من التهريب خصوصا المخدرات والاسلحة وما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمع والوسائل والاليات للحد آثارها، إضافة الى تهريب البضائع والهجرة غير القانونية وغيرها.

وأقرت اللجنة، اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الرادعة لتعزيز الجهود القائمة وتوفير كل اشكال الدعم التي تحتاجها الجهات المعنية بمكافحة التهريب في كافة المناطق الحدودية.

وشدد رئيس الوزراء، على الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل تطبيق التشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.