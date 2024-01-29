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عدن - ياسمين التهامي - تناول البازلاء الخضراء على الريق تخلصك من هذا المرض وتمنحك 6 فوائد مذهلة؟

تناول البازلاء الخضراء يوفر العديد من الفوائد الصحية التي قد لا تكون معروفة للبعض. إليك بعض الفوائد الهامة لتناول البازلاء الخضراء:

1. مصدر ممتاز للألياف: تعتبر البازلاء الخضراء من الخضروات الغنية بالألياف، وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف في تعزيز حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما تساعد في الشعور بالشبع وتقليل الشهية المفرطة.2. غنية بالمغذيات: تحتوي البازلاء الخضراء على تركيز عالٍ من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة. فهي مصدر جيد لفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في تكوين الكولاجين، وهو جزء أساسي في صحة الجلد والأنسجة. كما تحتوي على فيتامين K الذي يساهم في صحة العظام وعملية تخثر الدم.

3. مضادات الأكسدة: تحتوي البازلاء الخضراء على مجموعة واسعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويدات. تساعد هذه المركبات في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم، وتحمي الخلايا من التلف وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

4. مصدر جيد للبروتين: على الرغم من أنها خضروات، إلا أن البازلاء الخضراء تحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين. وهذا يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين والأشخاص الذين يسعون لزيادة استهلاك البروتين النباتي في نظامهم الغذائي.5. داعم لصحة القلب: تحتوي البازلاء الخضراء على مجموعة من المركبات النباتية التي تعزز صحة القلب. فهي تحتوي على مستويات عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضار وتعزز القلب والأوعية الدموية.

6. تعزيز صحة العين: تحتوي البازلاء الخضراء على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مضادات أكسدة تعزز صحة العين. تساعد هذه المركبات في حماية العين من الضرر الناتجاه النور وتحسين الرؤية الليلية.