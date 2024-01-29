شكرا لبحثكم عن خبر اختتام فعاليات المعرض الوطني الأول للبن في عدن برعاية ماسية من كاك بنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، خاص:

اختتمت اليوم الاثنين فعاليات المعرض الوطني الأول للبن في عدن سلط الضوء فيه على اهمية وجودة منتج البن اليمني وطرق استخلاصه، وأظهر فيه أيضا ابداعات وخبرات اليمنيين المتعددة وتفننهم في إنتاج القوة بالطرق التقليدية والحديثة خلال الفترة من 27 الى 29 من شهر يناير الجاري، برعاية ماسية من بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك".

وأكدت قيادات بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" على أهمية تواجد البنك كراع ماسي للمعرض، لما يحمله من أهمية كبيرة في إحياء موروث امتازت به اليمن منذ الازل ويقدم رافد اقتصادي كبير للوطن والمواطن، وعلى صعيد آخر يحرص كاك بنك ايضا الى تقديم خدماته التمويلية والمصرفية للقطاعين الزراعي والسمكي وكذا قطاع الثروة الحيوانية، اضافة لدعم وتشجيع جميع القطاعات الاقتصادية والتي يعد القطاع الزراعي من أهمها وأبرزها..

وقال : نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية في كاك بنك الاستاذ "رفيق القباطي، أنه ولما يشهده العالم من متغيرات كبيرة في شتى المجالات خصوصا في جانب الاستدامة، وانطلاقا من إيماننا الراسخ فى كاك بنك بأن آي دولة تسعى إلى تحقيق آمنها الغذائي الكلي أو الجزئي ياتي من خلال تحسين الإنتاج المحلي وما يعزز من تحقيق اهداف الدولة فى هذا المجال هو تكاتف جميع جهود الهيئات والجهات والمنظمات فى الدولة وذلك لتوجيه ودعم الإنتاج الزراعي والسمكي والريفي وكل ما يتعلق بنطاق المنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة سوى كان فى الريف أو الحضر"

واوضح القباطي: أن " كاك بنك" يعتبر البنك الأول والرائد فى اليمن فى تمويل مشاريع التنمية ودعم الإنتاج الزراعي والريفي والسمكي، وبما يحقق التنمية المستدامة فى البلد، حيث بلغت إجمالي التمويلات منذ نشأه البنك بما يعادل أكثر من 500 مليون دولار شملت مايزيد عن 34 منتج وخدمه مصرفية تختص بالجانب الزراعي والريفي والسمكي".

وأضاف :" ومن هذا المنطلق وضعت قيادة كاك بنك ضوابط تمويل قابلة للتحديث الدائم تتلائم مع توجهات الحكومة وتلبي تطلعات المنتجين والمزارعين لزيادة الإنتاج وتحسين جودته ويشجع على التصدير بجودة عالية بحيث تمنح المنتجات اليمنية منافسة كبيرة وسمعة عالمية بما يلبي حاجات ومتطلبات المستهلكين".

الى ذالك شدد مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والبحوث والتطوير في "كاك بنك" عبده محسن علي أهمية مبادرة البنك لان يكون الراعي الماسي للمعرض، لما له من أهمية تخصصية

وقال: "انطلاقا من تاريخ البنك العريق ورؤية قيادته في مجال دعم القطاع الزراعي والسمكي، وبما يتوافق مع أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتوجهات والاتفاقيات الدولية للبيئة للحد من التغيرات المناخية، حرص "كاك بنك" وبادر لأن يكون الراعي الماسي للمعرض الوطني الأول للبن في عدن".

وتابع: بقدر ما يمثله هذا الحدث من اهمية كبيرة للتعريف بما يتميز به البن اليمني علي المستوي المحلي والدولي، فهو يمثل اطلاق اشارة البدء واعلان التوجه الاستراتيجي للتنمية لهذا المنتج".

وأشار إلى أن المشاركة المتميزة لـ"كاك بنك" كراعي رسمي للمعرض تعد تأكيداً على اهتمام البنك بالمجال الزراعي، وتأكيداً على الاستراتيجية المستقبلية للبنك والتي يعمل على تنفيذها بخلق شراكات مع الجهات والصناديق الدولية للعمل معها وفق استراتيجيات واضحة تعود بالنمو الاقتصاد الوطني وتحقق اهداف التنميه المستدامه".