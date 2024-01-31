الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا سفينة تجارية أمريكية في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وقالت الجماعة في بيان لها، إن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف المدمرة الأمريكية (يو إس إس غريفلي) بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الإصابة كانت "مباشرة ودقيقة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت في بيان لها انها "في حوالي الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، ضربت قوات القيادة المركزية الأمريكية ودمرت صاروخاً أرض-جو للحوثيين كان جاهزاً للإطلاق.

وأضافت أن القوات الأمريكية حددت الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للطائرات الأمريكية.