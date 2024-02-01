القوات الأمريكية تستهدف 10 طائرات مسيرة غرب اليمن والحوثيين يستهدفون سفينة تجارية

المنامة - ياسر ابراهيم -

قصفت الولايات المتحدة 10 طائرات مسيرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق، حسبما نشرت مراسلة بشبكة (سي.بي.إس) نيوز على منصة إكس في وقت متأخر من أمس الأربعاء نقلا عن مسؤول دفاعي كبير في البحرين.



وكتبت نورا أودونيل مديرة تحرير "سي.بي.إس إيفيننغ نيوز" على منصة إكس “أخبرنا مسؤول دفاعي كبير في البحرين أنه قبل 10 دقائق، قصفت طائرات إف-18 سوبر هورنت 10 طائرات مسيرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق".



في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام تابعة لـ"الحوثيين"، ليلة الأربعاء الخميس، بأن عدواناً أميركياً بريطانياً استهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة، بعدد من الغارات.



يأتي هذا بعد أن أعلن الحوثيون عن استهداف سفينة تجارية أميركية بعدة صورايخ بحرية في البحر الأحمر في وقت سابق من يوم الأربعاء.



وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، في بيان "نفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة تجارية أميركية (كول) كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة".

وأضاف المتحدث أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، مشيرا إلى أن العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف المدمرة الأميركية (يو إس إس غريفلي) بعدة صواريخ بحرية في البحرِ الأحمر.



وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن شركة أمبري للأمن البحري قولها إن سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن. وقالت أمبري "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها. وأضافت الشركة: "أمبري على علم بإطلاق صاروخ من محافظة تعز" في اليمن.



(وكالات)