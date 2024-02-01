شكرا لقرائتكم خبر عن قوة جبارة.. طعام بسيط يغذي ,,المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير"احرص عليه"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معجزة "ربانية" طعام بسيط يغذي ,,المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير"احرص عليه"!

الحصول على بشره نضره ومشرقه هو حلم تسعى إليه جميع النساء والفتيات خاصة وأن البشره هي ما تبرز جمال المرأة وتزيد من أنوثتها ولكن العنايه بالبشرة، يتطلب روتين قد يكون مكلف بعض الشيء، ومع تزايد متطلبات الحياة اليومية نجد أن سيادة المنزل قد تقصر في شراء منتجات العناية بالبشرة، وهذا يعرض البشرة للإرهاق والبهتان بسبب العوامل الجوية المختلفة، بما يجعلها يتكون عليها البقع الداكنة، وتضم المسام الواسعة، ولكن في هذا الموضوع سوف نذكر لكم وصفه صحيه للبشره تعمل على تقشير الوجه وتفتيحه وتقضي على التصبغات

مقشر طبيعي للبشرة للتفتيح والنضارة

قبل التعرف على هذه الوصفة يجب ان يتم معرفة أمر هام وهو أنه قبل وضع هذا الخليط على البشرة يجب أن يتم عمل اختبار حساسية على جزء صغير منها، إذا تحسس من أحد المكونات لابد وأن لا يتم وضع هذا الخليط على البشرة بينما لو كان آمنا فمن الأمن وضعه:

المكونات:ملعقتان صغيرتان من السكر البني.

ملعقة صغيرة من العسل.

مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

في البداية يتم خلط كل تلك المكونات معا من السكر البني والعسل وعصير الليمون حتى يتم الحصول على معجون متجانس، ومن ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر .

وبعد تجفيف الوجه لابد وأن يتم وضع هذا الخليط عليه باستخدام اطراف الاصابع مع التدليك بلطف في حركات دائرية، مع مراعاة تجنب منطقة العين.

استمري في تدليك البشرة لمدة 5 دقائق، ثم اتركي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة ليجف.

وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر حتى يتم إزالة الخليط تماما ومن ثم يتم تجفيف الوجه وبعدها يوضع عليه مرطب طبيعي للحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها، وسوف تساعدكم هذه الوصفة في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت عنها