شملت "الصواريخ والمُسيّرات والمروحيات"..الجيش الأمريكي يعلن ضرب أهداف عسكرية للحوثيين في عدة محافظات يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، ضرب أهداف عسكرية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في عدة محافظات يمنية، شملت أنظمة الصواريخ والطائرات المُسيّرة والطائرات المروحية وقدرات أخرى.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن قواتها إلى جانب القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، نفذت عند الساعة 11:30 من مساء أمس، (بتوقيت صنعاء)، ضربات ضد 36 هدفًا للحوثيين في 13 موقعًا في المناطق التي يسيطر عليها "الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران".



وأضاف البيان، أن ضربات التحالف المتعددة الأطراف التي جاءت "كجزء من الجهود الدولية المستمرة للرد على تزايد أنشطة الحوثيين غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة"، ركزت على أهداف في الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، واستخدمت لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.



وتابع: "شملت هذه الأهداف الحوثية المدعومة من إيران العديد من منشآت التخزين تحت الأرض، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات بدون طيار، والرادارات، والمروحيات".



وأكد البيان أن هذه الضربات، "تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين المستخدمة لمواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على السفن الأمريكية والبريطانية وكذلك الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".



وأشار البيان إلى أن هذه الضربات منفصلة عن الإجراءات المتخذة لضمان حرية الملاحة ضمن المهمة متعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها في إطار عملية "حارس الازدهار".



تدمير صاروخ كروز



وفي عملية أخرى أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان منفصل فجر اليوم، تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن تابع للحوثيين في اليمن.



وقالت إنها نفذت في حوالي الساعة 4 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، من اليوم الأحد، ضربة ضمن "الدفاع عن النفس" ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن معد للإطلاق وموّجه ضد السفن في البحر الأحمر".



وأضافت "حددت القوات الأمريكية الصاروخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".



وزعم البيان أن هذا الإجراء "سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".



48 غارة



من جهتها أعلنت جماعة الحوثي في بيان لمتحدثها العسكري، أن الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ خلال الساعات الماضية 48 غارة جوية في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها في اليمن.



وأوضح البيان أن الغارات توزعت على (13 غارة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء)، و(11 غارة في محافظة تعز)، و(9 غارات في محافظة الحديدة)، و (7 غارات في محافظة البيضاء) و(7 غارات في محافظة حجة) و(غارة على محافظة صعدة)، دون مزيداً من التفاصيل.



