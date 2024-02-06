"أمبري": إصابة سفينة شحن بريطانية في هجوم بُمسيّرة قُبالة سواحل الحديدة غربي اليمن

قالت شركة "أمبري" للأمن البحري، الثلاثاء، إن سفينة شحن تعرضت لـ"أضرار طفيفة" جراء هجوم بطائرة من دون طيار (يُعتقد أنها تابعة للحوثيين) أثناء إبحارها قُبالة سواحل الحديدة (غربي اليمن).



وأضافت أمبري في بيان، أن السفينة التي ترفع علم "باربادوس" ومملوكة لشركة بريطانية، تعرضت لإصابة طفيفة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في صفوف طاقم السفينة.



وأضافت الشركة أن السفينة أجرت مناورات مراوغة وواصلت رحلتها.



وكانت هيئة عمليات البحرية البريطانية قالت في وقت سابق إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة في اليمن.



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



ورداً على ذلك يشن تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، منذ 12 يناير الماضي، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

