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عدن - ياسمين التهامي - جمالك كله في الحتة دي خدي بالك.. مكون من المطبخ هيشيل شقوق القدمين نهائياً في ثواني

تعتبر منطقة القدمين كونها من أكثر المناطق التي تتعرض بشكل كبير للاجهاد، نظراً لأنه يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في الحركة، لذلك يجب أن يتم الإعتناء بها بصورة مستمرة، لعدم تعرض القدمين إلى التشقق، وبالتالي لا ينتج الألم الكبير، والتي يمكن أن يتسبب في عدم الحركة والمشي، ولذلك يجب الاعتناء بها لتجنب مظهرها الغير لائق، وسوف نتناول في مقالنا تحضير أفضل مقشر طبيعي لإزالة تشققات القدمين والنعومة والترطيب بشكل من التوضيح والدقة في مقالنا الجاري.لكي نقوم بإعداد وتحضير أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في تقشير القدمين، علينا أن نقوم بإحضار المكونات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب فقط من زيت جوز الهند.

8 نقاط من زيت عطري مفضل.طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير المقشر الطبيعي للقدمين وفقاً لما يلي:

نقوم في البداية بإحضار وعاء مناسب.

نضع السكر وجوز الهند، ونقوم بالتقليب جيداً.

نبدأ بإضافة الزيت العطري، ونستمر في التقليب بشكل جيد.

طريقة الاستخدامتتمثل طريقة استخدام المقشر الطبيعي للقدمين وفقاً لما يلي:

نقوم في البداية بتطبيق المقشر الطبيعي على القدمين بشكل جيد.

نفرك الجلد لبضع دقائق باستخدام المقشر.

نغسل القدمين جيداً بالماء الفاتر، ونحرص على وتجفيفها بلطف بالمنشفة.

نحرص على استخدام الكريم المرطب المناسب.

ينبغي أن نقوم باستخدام الوصفة أسبوعياً بشكل مستمر، للحصول على نتائج جيدة.نصائح للحفاظ على نعومة القدمين

هناك بعض النصائح يجب أن يتم اتباعها، للحفاظ على نعومة القدمين، وتتمثل فيما يلي:

يلزم عدم الوقوف لفترات طويلة، وذلك لعدم حدوث التشققات.

ينبغي علينا أن نقوم باستخدام المرطب المناسب بشكل يومي، للحفاظ على نعومة القدمين.

نحرص على استخدام الوصفة التي قمنا بتعيينها لكي يتم ازالة خلايا الجلد الميت.

يلزم أن نقوم بتجفيف القدمين جيداً بعد أن يتم غسلها بالماء.