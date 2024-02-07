لحج.. وفاة مواطن متأثرًا بإصابة جراء إطلاق نار من قبل جندي في قوات الانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، اليوم الأربعاء، المواطن "راضي أحمد عوض" متأثراً بجراحه؛ جراء إصابته بطلقة نارية من قبل جندي بنقطة تفتيش أمنية، في منطقة الحسيني، بمديرية تبن محافظة لحج.

وبحسب مصادر محلية فإن سبب الحادثة يعود إلى خلاف نشب بين الجاني والضحية بشأن أجور عمال الميزان المحوري للشاحنات بالنقطة الأمنية التي يعمل فيها الضحية في تفريغ وشحن البضائع التجارية بالميزان المحوري للشاحنات.

وقطع عدد من المواطنين الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي لحج والضالع احتجاجًا على مقتل المواطن.

وناشد أهالي منطقة الخداد محافظ المحافظة أحمد عبدالله تركي وإدارة أمن المحافظة بالتدخل والقبض على الجاني وسرعة إحالته إلى القضاء.