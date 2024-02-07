تقرير استخباراتي أمريكي: الحوثيين لديهم نفس الدرونز الإيرانية التي قدمتها طهران لروسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير استخباراتي أمريكي يوم الثلاثاء أن الحوثيين يستخدمون نفس الطائرات بدون طيار الإيرانية، من بين أسلحة أخرى زودتهم بها طهران، كتلك التي قدمها الإيرانيون سابقًا لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.



وأكدت وكالة الاستخبارات الدفاعية Washington Examiner - في تقرير صدر حديثاً - أن الإيرانيين زودوا الحوثيين بمختلف المركبات الجوية بدون طيار ذات الاتجاه الواحد، وصواريخ باليستية مختلفة متوسطة المدى، وصواريخ كروز للهجوم الأرضي، وصواريخ أرض جو.



وتمكنت الوكالة من مقارنة الصور العامة التي شاركها الحوثيون لترسانتهم مع الصور المماثلة التي نشرتها إيران للتأكد من أن الأسلحة هي نفسها على الرغم من إعادة تسميتها.



ووجدت وكالة الاستخبارات الدفاعية أن الطائرة بدون طيار الحوثية 'وعيد 2،' التي تم عرضها لأول مرة في معرض مارس 2021 في صنعاء، اليمن، تشترك في "سمات متطابقة تقريبًا مع الطائرة الإيرانية شاهد 136"، بما في ذلك مثبتات الجناح نفسها، ومخروط المقدمة القصير، وأنابيب البيوت وجسم للطائرة شبيه بالأنبوب.



ويتوافق صاروخ الحوثيين "وعيد1" مع صاروخ "شاهد 131" الإيراني.



ونفذ الحوثيون، أحد وكلاء إيران في الشرق الأوسط، أكثر من 40 هجوما على السفن التجارية في الممرات المائية قبالة سواحل اليمن منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني. وهم يواصلون تنفيذ هذه الهجمات، أو يحاولون القيام بذلك، على الرغم من ردود الفعل العسكرية الأمريكية المتعددة.



أنظمة الأسلحة الإيرانية الأخرى التي يمكن أن تؤكد وكالة استخبارات الدفاع أن الحوثيين عرضوها تشمل طائرة صماد الهجومية أحادية الاتجاه، والصاروخ الباليستي متوسط ​​المدى بركان-3، والصاروخ الباليستي الحوثي بركان، والصاروخ الباليستي طوفان، والصاروخ الباليستي كرار، والصاروخ الباليستي آصف المضاد للسفن، والصاروخ الباليستي تنكيل، وصواريخ كروز للهجوم الأرضي من سلسلة قدس-4، وصاروخ صقر أرض-جو.

وقال التقرير "منذ عام 2014، زود فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني الحوثيين بترسانة متزايدة من الأسلحة المتطورة والتدريب الذي استخدموه لمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر والموانئ المدنية والبنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء المنطقة.



وفي العام الماضي، أكدت الوكالة أن إيران قدمت المئات من طائرات شاهد-131 وشاهد-136 إلى روسيا، والتي استخدمتها لاستهداف البنية التحتية في أوكرانيا. لقد تمكنوا من التأكد من أن إيران قدمت صواريخ شاهد-131التي أعاد الروس تسميتها وشاهد-136، إلى موسكو من خلال مقارنة بقايا تلك التي تم انتشالها من ساحة المعركة في أوكرانيا بواحدة تم العثور عليها في العراق بعد هجوم ادعى الإيرانيون أنهم كانوا وراءه في عام 2021.



وقال روبرت كارتر، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الدفاعية، لصحيفة واشنطن إكزامينر في أغسطس/آب: "لقد نجحت إيران في تحديد واستغلال سوق متخصصة لهذه الطائرات الهجومية بدون طيار ذات الغرض الواحد ومنخفضة التكلفة".



ويستمر الدعم العسكري الإيراني لخصوم الولايات المتحدة في النمو ويثير المخاوف.



في المجمل، تسعى إيران للحصول على معدات عسكرية بمليارات الدولارات من روسيا لتعزيز قدراتها العسكرية. وقال منسق مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحفيين في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن روسيا تساعد إيران أيضًا على تطوير وصيانة قدراتها في جمع الأقمار الصناعية وغيرها من البرامج الفضائية.



وعرضت روسيا على طهران تعاونًا دفاعيًا غير مسبوق، بما في ذلك الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي، وأضاف كيربي : "في وقت سابق من هذا العام، أعلنت إيران أنها وضعت اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء طائرات مقاتلة من طراز Su-35 من روسيا".



وتسعى إيران لشراء معدات عسكرية إضافية من روسيا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية.