صنعاء.. قبائل حراز والحيمتين تتظاهر في السبعين للمطالبة بالقبض على مسلحين حوثيين أعدموا شاباً بطريقة وحشية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت قبائل حراز والحيمتين، تظاهرة حاشدة في ميدان السبعين بصنعاء، للمطالبة بالقبض على مسلحين حوثيين يتبعون نافذاً في المليشيا أعدموا شابا بطريقة وحشية.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن المئات من أبناء قبائل حراز والحيمتين، احتشدوا الأربعاء، في ميدان السبعين بصنعاء في ثاني تظاهرة لهم منذ أسبوعين، مطالبين بالقبض على عصابة حوثية يقودها نجل المدعو "عبدالله منصور القاسمي" المُعينّ من الحوثيين نائباً لمدير أمن الجوف، أعدموا شابا منتصف يناير الماضي بطريقة بشعة أمام منزله، في بني الحارث.



وأضافت المصادر أن القبائل طالبوا سلطات المليشيا بسرعة القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة وهددوا بالتصعيد في حال لم تستجيب المليشيا لمطالبهم.



ووفقا لمصادر قبلية فإن عصابة حوثية يقودها نجل "القاسمي" وبالاستعانة بنفوذ والده قاموا بالتخطيط عن قصد وعمد بجريمة إعدام ميدانية بحق شاب من حراز يدعى "حاشد محمد علي النقيب" يملك محل ألعاب "جيم"، كان قد دخل في نزاع معه.



وتفيد المصادر أن الشاب حاول توسيط شيوخ بعد ما علم أن من اختلف معهم أبناء قيادي حوثي كبير، لكن العصابة الحوثية رفضت كل الوساطات لحل المشكلة، وتوعدت بتصفية الشاب حاشد.



وتشير المصادر إلى أن العصابة رصدت على مدى أيام تحركات الشاب حاشد، وتتبعته إلى منزله في بني الحارث بصنعاء، وقامت بتصفيته بأكثر من 160 رصاصة في جسده في 14 يناير الماضي، أمام عائلته.



ونظمت قبيلة حراز مظاهرة حاشدة قبل أسبوعين، ثم عادت أمس ونظمت مظاهرة أخرى شاركتها فيها قبائل الحيمة الداخلية وقبائل الحيمة الخارجية في ميدان السبعين بصنعاء للمطالبة بالقبض على العصابة التي قتلت ومثلت بجثة حاشد النقيب بطريقة وحشية.

