كتائب القسام تنصب 3 كمائن لقوات الاحتلال بخان يونس وإسرائيل تعلن خسائرها

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف 22 جنديا إسرائيليا في 3 كمائن منفصلة في أقل من 24 ساعة، بالمقابل أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين -بينهم قائد كتيبة وجندي- وإصابة 18 آخرين في معارك في قطاع غزة.



يأتي هذا في وقت تخوض فيه المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.



كمائن القسام



من جهتها، قالت كتائب القسام إن مقاتليها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.



وأضافت أنها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 5 جنود تحصنوا داخل أحد المنازل في عبسان الكبيرة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.



وأكدت كتائب القسام أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية من 7 جنود من مسافة صفر شرق خان يونس، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.



من جهتها، ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها نصبوا كمينا في منطقة معن جنوبي شرقي خان يونس، أوقع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح.



وذكرت أن مقاتليها باغتوا عناصر القوة بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، مُوقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأضافت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور التقدم وسط خان يونس.كما بثت مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاوميها جنود الاحتلال وآلياته غرب مدينة غزة.



خسائر الاحتلال



في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين، هم قائد الكتيبة 630 في الاحتياط ونائب سرية من الكتيبة نفسها وجنديٌّ فيها، خلال تفجير مبنى مفخخ جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.



كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 19 جنديا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة جرحاه إلى 2882 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، فقد ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، إلى 2882، ارتفاعا من 2863 من أمس الاثنين.



وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإن 353 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم "29 بحالة خطيرة و239 متوسطة و85 طفيفة".



وارتفع عدد الضباط الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 569، من 566 الاثنين، بينهم 232 منذ بداية الحرب البرية في 27 من الشهر ذاته، وفق معطيات الجيش.



وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد أكدت تعرض الجيش لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس، وقد أودى بحياة أكثر من 11 جنديا.وقالت المصادر إن "الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات".



المصدر : يمن شباب نت+ الجزيرة+ الأناضول