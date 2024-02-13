هجوم مسلح يستهدف مقرا أمنيا لمليشيا الحوثي في محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدف هجوم مسلح، عصر اليوم الثلاثاء، مقرا أمنيا لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحا استهدف بقنبلة يدوية مقرا أمنيا لمليشيا الحوثي في مدينة إب القديمة ولاذ بالفرار.



وأفادت بأن الهجوم أسفر عن إصابة قيادي حوثي يدعى محمد العمري، والذي يعمل في المليشيا مديرا للقسم الشرقي في المدينة القديمة، بالإضافة إلى إصابة نائبه، وكذا امرأة كانت تمر أثناء الهجوم.



وأشارت إلى إن القسم الشرقي في المدينة القديمة متورط في أعمال عصابات، وقتل وجرائم، وانتهاكات واسعة بحق السكان، بالمقابل يتعرض لسلسلة من الهجمات التي ترد على جرائم المليشيا الحوثية.

