شاهد .. “أمل الشهراني” تشعل السعودية بإطلالة جديدة مع حبيبها الأمريكي.. وناشطون يعلقون: “لا تمثل المرأة السعودية”

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “أمل الشهراني” تشعل السعودية بإطلالة جديدة مع حبيبها الأمريكي.. وناشطون يعلقون: “لا تمثل المرأة السعودية” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر الناشطة السعودية، أمل الشهراني، من أكثر المشاهير في السعودية إثارة للجدل، وعادةً ما تتصدر ترند مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالاتها الجريئة التي تثير ضجة في السوشيال ميديا ويعتبرها الكثير من النشطاء السعوديين خارجةً عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ ولا تمثل المرأة السعودية المعروفة بالحشمة والحياء حسب قولهم، ومؤخراً أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور وفيديوهات للناشطة السعودية “أمل الشهراني”، وهي بين أحضان حبيبها وتسبح بالبكيني، وهو ما أعتبره رواد مواقع التواصل تجاوز للخطوط الحمراء ومخالف للقيم الإسلامية وعادت وتقاليد المجتمع السعودي، لكن الأكثر غرابة هو أن أمل الشهراني لم تكتفي بظهورها الفاضح، وزادت على ذلك بتصريحاتها الصادمة التي قالت فيها أنها لا تريد أن تكون مقيدة بشخص واحد، ولا تريد أن تعيش حريتها مع شخص واحد فقط، وهو أعتبره الكثير من المغردين السعوديين إساءة للمرأة السعودية التي تكتفي بزوجها، وتنبذ التعدد الذي حرمه الإسلام.

و أمل الشهراني هي ناشطة سعودية الأصل، وطالبة مبتعثة في أمريكا تبلغ من العمر 41 عام، ولدت في 1980م. بمنطقة عسير جنوب المملكة السعودية من اب وام سعوديين الجنسية. وتحمل الجنسية الأمريكية والسعودية. وسبق لها أن تزوجت من شخص لم تكشف عن هويته، وأنجبت منه ابنتان وولد.

أمل الشهراني حصلت على شهادة الماجستير من جامعة فلوريدا في مجال الإعلام وحقوق المرأة، وقالت أنها قامت بدراسة ذلك التخصص من أجل الدفاع عن حقوق المرأة السعودية، بعد ما تعرضت هي نفسها للإضطهاد الأسري الذي دفعها للهروب واللجوء للولايات المتحدة الأمريكية.

لمشاهدة الفيديو https://www.instagram.com/p/CdRxgAUAnRM/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

إطلالاتها الجريئة

تحرص أمل الشهراني على مشاركة جمهورها على السوشيال ميديا صور وفيديوهات من حياتها اليومية، لكنها تحرص في ذات الوقت على إثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات الجريئة التي تقوم بنشرها.

وفي آخر إطلالة لها، ظهرت الشهراني وهي بين أحضان حبيبها “جوني” وترتدي فستان أسود عاري، وأنهالت عليها التعليقات الرافضة لهذا الظهور الفاضح حسب قولهم.

لمشاهدة الصور https://www.instagram.com/p/CgxBsm8pzFs/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

كما ظهرت أمل الشهراني في إطلالة سابقة وهي تسبح بـ“بكيني”، داخل إحدى برك السباحة. وفي مقطع فيديو آخر ظهرت مع حبيبها على متن قارب صغير.

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وعلقت الشهراني على الصور بقولها:” لا اريد أن أكون مقيدة بشخص ما، أريد أن أعيش حريتي مع شخص ما”، وهو أعتبره الكثير من المغردين السعوديين إساءة للمرأة السعودية التي تكتفي بزوجها، وتنبذ التعدد الذي حرمه الإسلام.

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حبيب أمل الشهراني

في معظم إطلالاتها تظهر أمل الشهراني مع حبيبها الأمريكي “جوني”، واسمه الكامل”جوني لوكاستو”، هو أمريكي الأصل، يعمل معالجا فيزيائيا، كما يعمل معلق رياضي وستاند أب كوميدي، ومذيع مسرحيّ.

وتعرضت أمل الشهراني للكثير من الانتقادات بسبب حبيبها الأمريكي جوني، خصوصاً أنه ليس من دينها ويقيمان سوياً في نفس المنزل. لكنها لم تلتزم الصمت طويلا وقررت الشهراني الكشف عن طبيعة العلاقة التي تربطها بـ جوني مؤكدة أنها متزوجة من جوني لوكاستو، ومشيرة إلى أنهما لا يعيشان معا بدون زواج مثلما كانت قد أكدت من قبل أنها لا تواجه مشكلة في هذا الأمر.

ونشرت أمل مقطع فيديو لها مع زوجها وهما يرقصان على شاطئ البحر بينما يطبع لوكاستو قبلة على وجنتها وعلقت أمل الشهراني على الفيديو قائلة: “أنا وأعز أصدقائي، منشنوا أعز أصدقائكم”، ورداً على سؤال من أحد المتابعين على الفيديو قائلاً :” “يعني هو مجرد صديق ولا زوجك حقيقي؟ “علقت الناشطة السعودية قائلة :”زوجي وصديقي وكل الناس” منهية حالة الجدل التي كانت قد انتشرت حول طبيعة علاقتها بلوكاستو قبل عدة أشهر ورد عليها المتابع متمنيا لها السعادة الدائمة “الله يديمكم لبعض”.

أمل الشهراني و السوشيال ميديا

تمتلك أمل الشهراني حسابات قوية على كلا من تويتر، و انستقرام، و سناب شات، وتتخذ من تلك المنصات منبرا للدفاع عن قضايا المرأة السعودية والعنف الأسري، حسب قولها، لكن حساباتها لا تخلوا من التصريحات الجريئة، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات الفاضحة.

عدد زيجات أمل الشهراني

تحدَّثت الفاشينيستا السعودية أمل الشهراني عن زواجها ثلاث مرات، أثناء وجودها في المملكة العربية السعودية وانفصالها لأسباب مختلفة، منها مرض الزوج أو المعاملة السيئة، وكان آخرهم والد أبنائها.

وقالت الشهراني، في مقطع فيديو بثَّته عبر حسابها في “سناب شات”، إنها تزوّجت في عمر الرابعة عشر أو الخامسة عشر من رجل مُصاب بمرض الصرع، وانفصلت عنه بعد عدة أشهر بسبب مرضه، وبعدها تزوّجت من زوجها الثاني، والذي كان في نظرها أسوأ من الأول، فقد عانت معاملة والدته وأخواته، وكثيراً ما كانت تنام منهارةً بالبكاء بسببهم.

وأضافت أنّها انفصلت عن الزوج الثاني بسبب أهله، مؤكدةً أنّها لم ولن تُسامح أيّ شخص تسبب لها في أيّ أذى، سواء كان حياً أو ميتاً.

وتابعت أنّها تزوجت من والد أبنائها، مشيدةً بأخلاقه ومعاملته لها، ولكن النصيب لم يدم طويلاً؛ لعدم التوافق بينهما.

وردّت الشهراني، مؤخراً، على اتهامها بأنّها أمّ غير مسئولة عن أولادها، وخطفتهم من طليقها وسافرت بهم إلى أميركا، معربةً عن استيائها الشديد من قيام البعض بإصدار أحكام وتأليف قصص من وحي خيالهم وتصديقها.

وقالت الشهراني، عبر مقطع فيديو في “سناب شات”: “يعني أنتم كنتم معي في سفرتي وعرفتوا أن أولادي ما كانوا معي؟ ولا أنتم تعبتوا في أولادي وحملهم 9 أشهر في بطنكم؟.. ولا فضلتوا تربوا فيهم 16 سنة ولا أنا؟.. إذا ايش دخلكم؟”.



وعلَّقت الشهراني على اتهام البعض لها بخطف أولادها من طليقها والهروب بهم إلى أميركا، ساخرةً: “أبوهم شرطي.. كيف هخطف أولاد شرطي يا مرضى”.

أمل الشهراني تغني يا نبي سلام عليك

شاركت أمل الشهراني متابعيها عبر تطبيق سناب شات، لحظات غنائها لنشيد يا نبي سلام عليك، لماهر زين، وكتبت معلقة “صلوا على محمد إمام المرسلين”.

وتوالت التعليقات التي أشادت بصوت أمل الشهراني، والتي أكد أصحابها أنها تمتلك صوتاً عذباً رناناً ومختلفاً، لتختتم غنائها قائلة “حبايب قلبي”.

وأشادت إحدى متابعات الشهراني بصوتها وجماهلا وكتبت: “جمالك ما في جدال فيه جميلة وتطلعين على كاميرا السناب اللي أصلا ما تحلي بالعكس تشوه تطلعين لا مكياج ولا إضاءة وقمر وأنا متأكدة أنك أجمل بكثير على الطبيعة، استمري جميلة وقوية”.

أمل الشهراني تنصح بعدم التخلي عن الحجاب

في سياق آخر كانت أمل الشهراني قد وجهت نصيحة لمتابعاتها بعدم التخلي عن الحجاب، من أجل ممارسة الرياضة أو تغيير نمط الحياة الخاص بهن، وتحويل حياتهن لأخرى أفضل.

وأكدت أمل الشهراني أن المرأة بإمكانها ممارسة حياتها بشكل طبيعي وممارسة الرياضة بدون تخليها عن حجابها واحتشامها، بل على العكس قد يعطيها الحجاب توازناً أفضل بالتمسك بمعتقداتها.

وأشارت المشهورة السعودية إلى أنها لا تحب أن تؤثر في معتقدات الآخرين، يكفيها تغيير حياتهن للأفضل بلا تخلي عن مبادئ أو تعري وغيرها من أمور لا دخل لها بها.

أمل الشهراني تكشف عيوب جسدها

وتحدثت أمل الشهراني في فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات عن عيوب جسمها وأكدت أنها ليست مثالية لكنها تحب جسدها ولا تحاول إخفاء تلك العيوب.

وأشارت إلى أنها تمارس الرياضة لكي يستمر عقلها وجسدها في العمل جيداً لكن الرياضة لا تخفى كافة عيوب الجسم، وتابعت :”أنا بلعب رياضة علشان عقلي وجسمي يستمرون في خير وسلامة، علشان أنشط الدورة الدموية في جسمي، لكن الرياضة ما تشيل كل شئ”.

وأكدت أن الرياضة لن تكون قادرة على التخلص من بعض عيوب الجسد مثل السلوليت، معلقة: “الرياضة ما تشيل السلوليت أنا أنثي عندي هرمونات وطبيعي يكون عندي سلوليت، أنا أم وانجبت 3 أطفال وعندي كرش وعندي زنود في يدي”.

وتابعت أمل الشهراني معتبرة نفسها ليست مثالية لكنها مميزة، وقالت :”أنا عندي أكزيما ورجولي تحترق وجسمي يحترق لما أسوي جلسات ليزر وهنزل لكم الصور جسمي كله مبقع واسناني مو مثالية، أنا مميزة”.

وأكدت أنها لا ترغب في الخضوع لعمليات تجميل للتخلص من تلك العيوب في جسدها ولكنها تتصالح معها لأنها أنثى قائلة: “أنا أبغي أكون مميزة ما أبغي عمليات تجميل ما ابغي اكون مثل كل الناس، أنا ابغي احب واتحب واحبكم”.