قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمال شرق تعز

أعلنت قوات الجيش الوطني في وقت متأخر من مساء أمس، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها شمال شرق تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة "كلابة" شمال شرق المدينة.



وأضاف أن قوات الجيش كبدت العدو خسائر في الأفراد والعتاد.



وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي كثفت من تحليقها بالطيران المُسيّر منذ مغرب الأمس وحتى وقت متأخر من الليل.



يأتي ذلك بعد يوم من استهداف المليشيا لمواقع الجيش بقصف مدفعي في جبهة الدفاع الجوي، غربي المدينة.



ومنذ أسابيع كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية في مختلف الجبهات بمحافظة تعز، صاحب ذلك قصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران المُسيّر على مواقع الجيش والأحياء السكنية، فضلاً عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين.

