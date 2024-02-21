شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. زيادة رواتب الأطباء والعسكريين في السعودية…تعرف على سلم الرواتب الجديدة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال التعرف على سلم رواتب العسكريين في المملكة، يمكننا الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية عملت على توفير الرواتب المميزة للعاملين بها، من أجل توفير المستوى المعيشي المناسب لهم على المستوى العام، وذلك وفقًا لطبيعة الوظيفة، لذلك سوف نتناول من خلال موقع بوابة الخليج رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية.رواتب العسكريين في المملكة

يمكننا الإشارة إلى أن رواتب العسكريين في المملكة تختلف طبقًا للرتب التي يعمل بها العسكري، سوف نتعرف على ذلك عبر الجدول التالي:

الرتبة متوسط الراتب بالريال السعودي

ملازم 7590

ملازم أول 8835

رائد 13515

مقدم 14645

عقيد 16500

عميد 18805

لواء 21 ألفرواتب الأطباء العسكريين في المملكة

يمكننا أن نتناول سويًا رواتب الأطباء العسكريين في المملكة من خلال الجدول التالي:الوظيفة الطبية الرواتب بالريال السعودي

طبيب الكليات العسكرية 13205

الطبيب الصيدلي 13750

طبيب استشاري 17645البدلات والعلاوات للعسكريين في المملكة

تعمل المملكة على تقديم البدلات المميزة لتلك الفئة، والتي تختلف طبقًا للرتبة، حيث يمكن أن تبدأ من 380 ريال سعودي، ثم تتصاعد تدريجيًا مع الترقيات المختلفة، بحيث يمكن أن تصل إلى 22 ألف ريال سعودي سنويًا.

الرواتب هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها الأشخاص أن يعيشوا حياتهم مع القيام بتلبية ما يحتاجون من خلالها، لذلك تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تقوم بتقديم الرواتب المميزة تقديرًا للجهود التي يتم بذلها من خلال الأفراد في عملهم.عاجل.. زيادة رواتب الأطباء والعسكريين في السعودية…تعرف على سلم الرواتب الجديدة! .