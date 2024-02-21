نعمة من الله لعباده.. عشبة سحـرية تخفض السكر التراكمي .. أقوى مرة من قوة إبرة الانسولين

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شجرة الكاري هي شجرة استوائية / شبه استوائية تعود أصولها إلى الخليج الهندي. تشتهر هذه الشجرة بقدرتها على إضافة نكهة للأطباق وتستخدم بشكل رئيسي في المطبخ الجنوبي الهندي والمطابخ العالمية. الكاري، الذي يعرف بالاسم العلمي Murraya koenigii، ينتمي إلى عائلة Rutaceae. تستخدم أوراق الكاري أيضًا في الطب البديل بسبب فوائدها العلاجية.

أظهرت الدراسات الأخيرة أن استهلاك أوراق الكاري يساعد في التحكم في مرض السكر. فكيف تساعد أوراق الكاري في التحكم في مرض السكر؟

تحتوي أوراق الكاري على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والزنك التي تساعد في الحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم.

مع الدراسات الحديثة التي تشير إلى فعالية الكاري في التحكم في السكر، يمكن القول إن هذه النبتة يمكن أن تكون بديلاً طبيعيًا للأشخاص المصابين بالسكر.

تساعد أوراق الكاري في التحكم في مرض السكر من خلال تنظيم هضم الكربوهيدرات. عند تناول أوراق الكاري، يعمل الكبد والكلى بشكل طبيعي، مما يسهل هضم الكربوهيدرات.

تعرف أوراق الكاري أيضًا بقدرتها على تقليل الضغط على الخلايا البنكرياسية بسبب الجزيئات الحرة التي تسبب ضررًا وموتًا للخلايا. وتلعب الخلايا البنكرياسية دورًا رئيسيًا في إنتاج الأنسولين وبالتالي ترتبط بمرض السكر.

فوائد أوراق الكاري في مرض السكر

تُعرف السمنة بأنها عامل رئيسي في رفع مستويات سكر الدم. ومن أجل مكافحة هذا المرض، يُنصح بتضمين أوراق الكاري في حمية مريض السكر. فأوراق الكاري لها القدرة على تخفيف الوزن، وبالتالي تساعد في السيطرة على مستويات السكر بشكل أفضل.

كيفية إدخال أوراق الكاري في حمية مريض السكر؟

يُمكن إدخال أوراق الكاري في الوجبات اليومية عن طريق تحميصها وإضافتها للوجبات العادية. كما يُمكن مضغ أوراق الكاري للاستفادة من فوائدها.

لمحاربة مرض السكر، يجب استهلاك 6 إلى 8 أوراق كل يوم، ويفضل أن يتم ذلك في الصباح. يُمكن أيضًا استهلاك الكاري للوقاية من مرض السكر إذا كان وراثيًا في العائلة، حيث يُنصح بمضغ 10 أوراق في الصباح لتجنب تطوير المرض.

إذا كانت السمنة هي سبب تطوير مرض السكر، يُنصح بمضغ 6 إلى 8 أوراق للمساعدة في خسارة الوزن. وبالطبع، يُمكن ملاحظة أن أوراق الكاري ليست مشهية جدًا لوحدها، وقد تشعر بالاستياء عند مضغها بسبب طعمها اللاذع.

وإذا كنت لا تشعر بالراحة الكافية أثناء مضغها، يُمكنك إضافتها إلى الحليب المخضوض أو إضافة بضعة أوراق في عصير الليمون الأخضر لتخفيف تلك النكهة اللاذعة.

استخدام أوراق الكاري لمرضى السكر

تعتبر أوراق الكاري من الأطعمة الطبيعية التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، وتعتبر بديلاً صحيًا للأدوية المضادة للسكر. وبالتالي، يُمكن لمرضى السكر الاستفادة من فوائد أوراق الكاري في علاجهم وتحسين حالتهم الصحية بشكل عام.

فوائد أوراق الكاري لمرضى السكر:

تساعد في تخفيف الوزن ومكافحة السمنة، وهو عامل رئيسي في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تحسن من قدرة الجسم على استخدام الأنسولين وتحفز إنتاجه، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر.

تحتوي على مركبات طبيعية تعمل كمضادات للأكسدة، وبالتالي تساهم في الحماية من مضاعفات مرض السكر.

تحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تعزز من جهاز المناعة وتقوي الجسم في مكافحة الالتهابات والأمراض.

الخلاصة

يُعد استهلاك أوراق الكاري جزءًا مهمًا من حمية مريض السكر، حيث تساهم في تحسين مستويات السكر في الدم ومكافحة السمنة. وبفضل فوائدها الصحية المتعددة، يُمكن لمرضى السكر الاستفادة من أوراق الكاري في علاجهم وتحسين حالتهم الصحية بشكل عام.هـدية عجيبة من الله لعباده.. عشبة سحـرية تخفض السكر التراكمي .. أقوى مرة من قوة إبرة الانسولين .