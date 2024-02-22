شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مطلقة» كانت تحصل على نفقة 3آلاف ريال وبعدرفعها قضية ضد طليقها كانت المفاجأة الصادمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استشارة قانونية تتعلق بالنفقة لسيدة منفصلة عن زوجها.وقالت السيدة في استشارتها: "منفصلة وعندي ولدين وكان طليقي يحول لهم شهريا 3000 ريال يقول لهم ولك". وأضافت: "سمعت نصيحة صاحبتي قالت لي أرفع قضية عشان تضمنين وراح يحكمون لك بـ 3 آلاف إذا أثبتت أنه يحولك شهريا 3 آلاف". وأشارت السيدة إلى أن المحكمة حكمت لها بـ 800 ريال فقط وتسأل عن كيفية التراجع عن هذا الأمر..

كانت هذه تفاصيل خبر مطلقة» كانت تحصل على نفقة 3آلاف ريال وبعدرفعها قضية ضد طليقها كانت المفاجأة الصادمة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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