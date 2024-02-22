شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايزة البيت يلمع.. طريقة تنظيف حوائط المطبخ والحمام والتخلص من عفن السقف بوصفة فعالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ا كنت تعانين من صعوبة تنظيف الحوائط في منزلك، خاصة في المطبخ والحمام، وتريدين الحصول على حوائط نظيفة ولامعة بدون أي جهد أو وقت تابعي معنا هذا المقال عبر بوابة الصبح، حيث سنذكر فيه طريقة عبقرية وسهلة لغسل حوائط المطبخ والحمام واعلي السقف بدون تعب، هتنضفي شقتك كلها في ثواني، كل ما تحتاجينه هو بعض المكونات الطبيعية والبسيطة التي تتوفر في كل منزل.تابعي معي الخطوات التالية: خلطة الدهون: تخلصي من الدهون في ثانية وخلي كل حاجة بتبرق يمكنك إعداد خلطة الدهون من مكونات منزلية بسيطة واستخدامها في كثير من أغراض التنظيف، والأهم أنها ليست مكلفة على الإطلاق فيمكن اعتبارها بديلا مميزا عن المنظفات غالية الثمن والتي يحتوي بعضها على مواد كيميائية وروائح يمكن أن تضر بصحة الإنسان. المكونات 3 ملاعق بيكربونات الصوديوم. 3 ملاعق ملح ليمون. كوب من سائل الأطباق. كوب كبير من الخل. الطريقة تخلط كل المكونات معا جيدا. ابدأ بوضع الخليط على اماكن الدهون وانتظر لمدة من 110-15 دقيقية. بعد ذلك قم بتنظيف الدهون وستلاحظ إزالتها بسهولة. خلطة سحرية لتنظيف الميكرويف المكونات كوبان من الماء الدافئ. كوب من الخل. الطريقة تخلط المكونات معا في إناء بحجم مناسب. يوضع الخليط في الميكروويف لمدة دقيقة حتى يدفأ. نخرج الخليط ونستخدمه في تنظيف الميكروويف من الداخل. يمكن استخدام الخليط السابق في تنظيف وتلميع رخام المطبخ وإزالة البقع من عليه. خلطة سحرية لتنظيف جدران وحوائط المطبخ المكونات كوب من الخل الأبيض. نصف كوب من عصير الليمون. الطريقة نضع المكونات معا ونمزجها جيدا. باستخدام ممسحة التنظيف أو قطعة قماش مناسبة نمسح جدران وحوائط المطبخ مع التركيز على أماكن وجود الدهون وستجد أن الخليط ساعد على إذابتها تماما.