شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن توقف عنها حالا..خرافات صحية يتبعها الجميع وشائعة جدا إذا كنتم تتبعوها يجب التوقف عنها!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

مع بعض النصائح والخرافات الصحية التي هي مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة، والتي تنشأ عادة عندما تشعر بالتعب وتسأل جارك أو صديقك الذي ينصحك بتناول الفيتامينات كل يوم حتى تتحسن، ولكن هذا خطأ، فإذا شعرت بالتعب والمرض عليك مراجعة الطبيب بدلا من الذهاب لرؤية الأصدقاء في العمل.إليكم بعض الخرافات الصحية الأكثر انتشاراً:شرب 8 أكواب من الماء يومياً ليست هناك حاجة لعدد الأكواب حيث أظهرت الدراسات أن شرب كوب واحد من الماء عندما يشعر الإنسان بالعطش يكفي للبقاء في صحة جيدة ورطبًا. تساعد الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الحساء والفواكه والخضروات والمشروبات، مثل العصير والشاي والقهوة، على توفير السوائل للجسم، وقد يكون بولك أصفر داكنًا، أو تمارس الرياضة كثيرًا، أو تعيش في مناخ حار. – الحاجة إلى شرب المزيد من الماء.البيض مضر بصحة القلب إن تناول بيضة أو بيضتين يوميا لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء. نعم، صفار البيض يحتوي على الكولسترول، ولكن بكميات معقولة. والأفضل من ذلك كله هو أن البيض يحتوي على عناصر غذائية مثل أوميغا 3، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلبمزيل العرق قد يسبب سرطان الثدي يعتقد بعض العلماء أن المواد الكيميائية الموجودة في مضادات التعرق ومزيلات العرق يمكن أن يتم امتصاصها في منطقة تحت الإبط، حيث ينتهي الأمر بها في أنسجة الثدي، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأورام، لكن المعهد الوطني للسرطان يقول إنه لا يوجد دليل على أن هذه المنتجات مرتبطة بالثدي. سرطان.أنت بحاجة إلى الفيتامينات كل يوم ربما سمعت أن الفيتامينات المتعددة يمكن أن تعوض العناصر الغذائية التي لا تحتويها في نظامك الغذائي، حيث لا يتفق جميع الباحثين على هذا، ولكن إذا أخبرك طبيبك بتناول الفيتامينات، فافعلي ذلك، وإذا كنت حاملاً، فأنت كذلك. سوف تحتاجين إلى تناول حمض الفوليك، يقلل من خطر العيوب الخلقية، ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للحصول على العناصر الغذائية هي تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والزيوت الصحيةتناول وجبة الإفطار يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن تناول وجبة الإفطار يمكن أن يساعد بعض الناس على إنقاص الوزن لأنه يمنع الجوع ويمنع الأكل العشوائي في وقت لاحق من اليوم. إذا كنت لا تحب وجبة الإفطار، فلا يزال بإمكانك التقليل منها، حيث وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة كورنيل أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار وتخطوا الوجبات الخفيفة في الغداء والعشاء تناولوا 400 سعرة حرارية أقل في اليوم. خلاصة القول: تخطي وجبة الإفطار قد يساعد بعض الأشخاص الأصحاء على فقدان بعض الدهون.المخاط الأخضر يشير إلى وجود عدوى تظهر الأبحاث أن المخاط الأخضر أو ​​الأصفر أكثر شيوعًا مع أنواع معينة من الالتهابات البكتيرية، ولكنها ليست علامة أكيدة على الحاجة إلى المضادات الحيوية. يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية مخاطًا شفافًا، كما يمكن لنزلات البرد أن تحول المخاط إلى اللون الأخضر. .