مجرم كندي قتل عائلة مسلمة كاملة بطريقة وحشية .. لن تصدق ما هي عقوبته؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حكمت محكمة أونتاريو العليا في كندا بسجن أحد المتهمين ويدعى “نتانيال فيلتمان” مدى الحياة، بعد أن صدم عمداً بشاحنة صغيرة عائلة مسلمة في يونيو 2021 قرب تورنتو، معتبرةً أن ما قام به هو عمل إرهابي. وأشارت القاضية في المحكمة إلى أن أفعال المتهم تشكل عملاً إرهابياً، لذلك تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط قبل مدة 25 عاماً.وصدم نتانيال فيلتمان 5 أفراد من عائلة أفضل في مدينة لندن بولاية أونتاريو، ما أدى إلى مقتل الأب والأم والابنة البالغة 15 عاماً والجدة. ولم ينجُ من الحادث سوى الابن البالغ تسعة أعوام وقد أصيب بجروح بالغة..

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