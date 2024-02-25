اليمن..الجيش الأمريكي يعلن ضرب 18 هدفاً للحوثيين شملت "مخازن أسلحة وصواريخ ومُسيّرات وطائرة هليكوبتر"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت الليلة الماضية مواقع عسكرية للحوثيين في عدة محافظات يمنية، شملت مخازن أسلحة وصواريخ وأنظمة دفاع جوي، وطائرات مُسيّرة وطائرة هليكوبتر.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان "في 24 فبراير، في حوالي الساعة 11:50 مساءً (بتوقيت صنعاء اليمن)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، ضربات ضد 18 هدفاً حوثياً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".



وأضاف البيان "استهدفت هذه الضربات التي شنها هذا التحالف متعدد الأطراف المناطق التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية والسفن البحرية في المنطقة"، لافتاً إلى أن هجمات الحوثيين غير القانونية، أدت إلى تعطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى اليمن، وأضرت باقتصادات الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بيئية.



وتابع: "شملت الأهداف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين تحت الأرض، ومنشآت تخزين الصواريخ، وأنظمة جوية بدون طيار للهجوم أحادي الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، وطائرة هليكوبتر".



وأكد البيان أن هذه الضربات تهدف هذه إلى "إضعاف قدرة الحوثيين وتعطيل هجماتهم المتهورة وغير القانونية المستمرة على السفن التجارية الدولية والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".



وأضاف "الهدف من هذا الجهد متعدد الجنسيات هو الدفاع عن أنفسنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة واستعادة حرية الملاحة من خلال تدمير قدرات الحوثيين المستخدمة لتهديد القوات الأمريكية والقوات الشريكة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة".



وأشار البيان إلى أن هذه الضربات منفصلة ومتميزة عن إجراءات حرية الملاحة المتعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها في إطار عملية (حارس الازدهار).



إسقاط صاروخ باليتسي



وفي وقت سابق الليلة الماضية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اسقاط صاروخي باليستي حوثي مضاد للسفن في خليج عدن.



وقالت في بيان "في 24 فبراير في تمام الساعة 5 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أسقطت سفينة يو إس إس ماسون (DDG 87) صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن (ASBM) تم إطلاقه نحو خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وأضافت "من المحتمل أن الصاروخ كان يستهدف سفينة أم في تورم ذور، وهي ناقلة كيماويات/نفط أمريكية وترفع علم الولايات المتحدة.



وأشارت أن الناقلة والمدمرة الأمريكية لم تصيبا بأضرار كما لم يتم تسجيل إصابات.



وفي وقت سابق فجر اليوم، اعلنت جماعة الحوثي في بيان لمتحدثها العسكري، أنها استهدفت الناقلة "تورم ذور" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، كما زعمت استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المُسيرة.



