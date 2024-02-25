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قوات الجيش تصد محاولة تسلل حوثية شمال شرق مدينة تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، التصدي لمحاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية شمال شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
 
وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان مقتضب على منصة "فيسبوك" بوقت متأخر من مساء أمس، أن قوات الجيش، تصدت لمحاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة الصفا شمال شرق المدينة.
 
وأضاف أن قوات الجيش أوقعت القوات المتسللة بين قتيل وجريح.
 
ومنذ أسابيع كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية في مختلف الجبهات بمحافظة تعز، صاحب ذلك قصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران المُسيّر على مواقع الجيش والأحياء السكنية، فضلاً عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين.
 
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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