كان ينوي الصوم مع أسرته..مقتل شاب أثناء عودته من الغُربة إثر انفجار لغم حوثي بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب ثلاثيني بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن)، أثناء عودته من الغربة لقضاء شهر رمضان المبارك مع أسرته.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب المغترب (عبدالرحمن ناجي الأبرقي ـ 33 عاماً) قتل أمس الأحد، بانفجار لغم أرضي بسيارته على الطريق الصحراوي بمنطقة اليتمة في مديرية خب والشعف، شرق الجوف، أثناء عودته من المملكة العربية السعودية.



وحسب المصادر فإن الضحية ينحدر من مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران شمالي اليمن، وكان عائداً لصيام شهر رمضان مع أفراد أسرته.



وتعد محافظة الجوف واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة المئات في المحافظة منذ بدء الحرب.

