الحديدة.. السلطة المحلية تكشف عن مخطط إيراني في منطقة "رأس عيسى" وتحذّر من تهجير السكان

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، عن مخطط إيراني تنفذه عبر ذراعها مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة "رأس عيسى"، الواقعة إلى الشمال من مدينة الحديدة على شاطئ البحر الأحمر



وقال وكيل محافظ الحديدة (وليد القديمي)، إن إيران تسعى لتحويل منطقة "رأس عيسى" إلى منطقة اقتصادية نفطية تعود عليها بالمنافع عبر أذنابهم مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأضاف في سلسلة تدوينات على منصة إكس، الليلة الماضية، أن المخطط الإيراني جاري العمل فيه وبإشراف من خبراء إيرانيين وأجانب، وقد شرعت مليشيا الحوثي في شق طريق مختصر إلى المنطقة.



وأشار إلى أن المليشيا الحوثية وعبر جهاز الأمن والمخابرات، أنزلت مؤخراً لجنة لحسر سكان المنطقة (دير الزحيفي، ودير الولي، وقرية ضبرة) تمهيداً لتهجيرهم وإغلاق المنطقة.



ودعا القديمي البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي اتهمها "بشرعنة انتهاكات الحوثيين"، إلى القيام بواجبها بموجب قرارات مجلس الأمن في إيقاف جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني.



وشدد وكيل محافظة الحديدة، على ضرورة تحرير المحافظة وموانئها كسبيل وحيد لتحرير اليمن وإيقاف انتهاكات وجرائم الحوثيين.



