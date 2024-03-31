الجوف.. مقتل شاب برصاص عناصر مليشيا الحوثي في نقطة تفتيش شرق الحزم

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب برصاص عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في نقطة تفتيش بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن شاباً يُدعى "مبروك حزام الهلالي النوفي" قتل برصاص عناصر مليشيا الحوثي في نقطة تفتيش بالقرب من معسكر لبنات شرق الحزم.



وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا في النقطة استوقفت "النوفي"، عصر أمس، وحاولت اختطافه ومصادرة سلاحه غير أنه تبادل معهم إطلاق النار ما أدى إلى مقتل عنصر حوثي وإصابة آخر، واستشهاده عقب ذلك.



وتتخذ مليشيا الحوثي الإرهابية من نقاط التفتيش التي تنشرها في الخطوط الخاضعة لسيطرتها في محافظة الجوف، مصيدة لاختطاف أبناء القبائل وقتلهم بعدما فشلت في تطويعهم لمشروعها الانقلابي والطائفي.

