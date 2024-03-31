اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجوف.. مقتل شاب برصاص عناصر مليشيا الحوثي في نقطة تفتيش شرق الحزم

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب برصاص عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في نقطة تفتيش بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
 
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن شاباً يُدعى "مبروك حزام الهلالي النوفي" قتل برصاص عناصر مليشيا الحوثي في نقطة تفتيش بالقرب من معسكر لبنات شرق الحزم.
 
وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا في النقطة استوقفت "النوفي"، عصر أمس، وحاولت اختطافه ومصادرة سلاحه غير أنه تبادل معهم إطلاق النار ما أدى إلى مقتل عنصر حوثي وإصابة آخر، واستشهاده عقب ذلك.
 
وتتخذ مليشيا الحوثي الإرهابية من نقاط التفتيش التي تنشرها في الخطوط الخاضعة لسيطرتها في محافظة الجوف، مصيدة لاختطاف أبناء القبائل وقتلهم بعدما فشلت في تطويعهم لمشروعها الانقلابي والطائفي.
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا