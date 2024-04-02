التربية بساحل حضرموت توقف صرف رواتب المعلمين وتلزمهم بتعهد بعدم الإضراب

أوقف مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، صرف رواتب المعلمين، وألزمهم بالتعهد بعدم الإضراب عن التعليم، مقابل صرف راتب شهر فبراير الماضي.



واطلع "يمن شباب نت" على نموذج التعهد، والذي يوقع عليه المعلم، ويلتزم بعدم ممارسة أي أعمال تعرقل العملية التعليمية، في إشارة إلى عدم الاضراب الذي يعلنه المعلمون ما بين الحين والآخر للمطالبة بحقوقهم.



وقال معلمون لـ"يمن شباب نت"، "أنهم تفاجئوا بإيقاف صرف رواتبهم من شركات الصرافة، وطالبوهم بمراجعة مكتب التربية من أجل التوقيع على تعهد بعدم الإضراب، لكن غالبية المعلمين المتعاقدين يرفضون ذلك".



وأفادوا "ان مكتب التربية يستغل حاجة المعلمين للرواتب لمصاريف العيد، في محاولته إجبارهم على عدم مطالبتهم بحقوقهم المشروعة".



ووفق بلاغ مكتب التربية لمدرار المدارس أكد أنه "لن تصرف الرواتب الا بتوقيع تعهد من قبل المعلم المتعاقد لذلك سيتم ترتيب نزول لجان للمناطق" وقال: "في حالة عدم التوقيع لن يفتح الراتب وسيتم الغاء عقد التعاقد"



ويرفض المعلمين والمعلمات الابتزاز الذي يمارسه مكتب التربية، باستخدام اسلوب الترهيب بالفصل والغاء العقود في حال لم يوقعوا على هذا التعهد. وفق ما تحدث معلمون لـ "يمن شباب نت".



يشار أن رواتب المعلمين المتعاقدين تتراوح ما بين 45 - 50 الف ريال يمني، ما يعادل 30 دولار أمريكي، ويطالب المعلمون بتثبيتهم وتحسين رواتبهم.