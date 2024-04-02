شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الغيضة/ لميس الأصبحي.



برعاية كريمة من معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، و بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، دشن اليوم الإثنين مركز المهرة لرعاية وتاهيل الايتام بالتنسيق مع مؤسسة فينا خير للتنمية والاعمال الانسانية في مقرها الرئيسي مشروع كسوه العيد للايتام بدعم و تمويل من قبيلة خوار و فاعلي خير.



وخلال التدشين شكر

وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس عوض أحمد قويزان مؤسسه فينا خير و قبيلة آل خوار و فاعلي الخير على جهودهم و ما يقدموه لشريحة الأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها محافظة المهرة واليمن عموما.

من جهته الاستاذ سالم سويلم نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعيه والعمل أشاد بجهود مؤسسة فينا خير و مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام داعيا فاعلين الخير وكافة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الاهتمام بهذا الشريحة و يركزان على مثل هذه الاعمال الخيرية والإنسانية لادخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأيتام و اهاليهم في هذه الأيام المباركة.



من جهتها قالت المدير التنفيذي لمركز المهرة للأيتام الأستاذة لولو العوبثاني نستهدف من مشروع كسوة العيد عدد 350 من الأيتام المقيدين والمكفولين بالمؤسسة من عموم المديريات بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت نسعى إلى إحياء روح التكافل الاجتماعي و رعاية الأيتام وتوفير احتياجاتهم و إدخال البسمة و الفرحة على قلوب الاطفال و اهاليهم.



حضر التدشين الأستاذ محمد جبار المدير التنفيذي لجمعية المعاقين و آخرين.