شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الغيضة/ لميس الأصبحي.



برعاية كريمة من معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، و بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، دشنت مؤسسة فينا خير للتنمية والاعمال الانسانية مشروع توزيع المبالغ النقدية بتمويل و دعم من قبيلة خوار و فاعلي خير.



وفي بداية التدشين أكد وكيل محافظة المهرة للشؤون القنية المهندس عوض قويزان على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرية التي تستهدف تعزيز قيم التراحم والتكافل الاجتماعي .. معتبراً المشروع خطوة إيجابية لدعم الايتام والأسر الفقيرة و المحتاجة والتخفيف من معاناتها في ظل اﻷوضاع المعيشية الراهنة.

من جهته الاستاذ سالم سويلم نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعيه والعمل أثنى بجهود مؤسسة فينا خير و ما تقوم به من أعمال خيرية و إنسانية جليلة في محافظة المهرة داعيا الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني و المبادرات الإسهام في العمل الإنساني بهذه الأيام المباركة.



و قالت صفية عبدالوهاب القائم بأعمال مؤسسة فينا خير ان مشروع العيدية النقدية يستفيد منه 200 أسرة عفيفة بهدف مساعدتهم و تخفيف المعاناة عنهم بإدخال الفرحة إلى قلوبهم في عيد الفطر المبارك.

حضر التدشين الأستاذ محمد جبار المدير التنفيذي لجمعية المعاقين و آخرين.