شكرا لبحثكم عن خبر فقدان شابان من ابناء الشعيب عند عودتهما من عدن الى الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺃﺳﺮتان من محافظة الضالع ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ لشابان بعد مغادتهما من العاصمة عدن الى محافظة الضالع. وقالت الأسرتان في بلاغ انهم فقدو ابنائهم الزومحي قاسم صالح من منطقة خربج بالشعيب وكذلك عبدالفتاح محمد عبدالحميد من منطقة الرباط التابعة للشعيب يوم الثلاثاء الماضي. وقالت الاسرتان ان اخر اتصال لهم مع ابنائهم كان فجر الاربعاء في منطقة الحبيلين في محافظة لحج. واشارت الاسرتان الى ان ابنائهم استقلو في رحلتهم سيارة نوع دباب سطحة موضحة في الصور المرفقة مع الخبر. وطالب مدير امن مديرية الشعيب في مذكرة بعثها الى مدير امن محافظة الضالع وقائد الحزام الامني بالمحافظة بالتعاون والقيام بكل مايلزم للبحث عن المفقودين لاعادتهم الى اسرهم. وناشدت الاسرتان السلطات وكل الخيرين، التعاون معها والبحث عن ابائهم، وعلى من يجدهم او يعلم اين هم يتواصل عبر الارقام التالية. 774128160 773861879

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