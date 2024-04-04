مصر.. الإعدام والمؤبد والمشدد بحق 4 متهمين بقتل اللواء "حسن العبيدي"

المنامة - ياسر ابراهيم - قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة في مصر بالإعدام شنقاً بحقّ متّهم واحد وبالسجن المؤبّد 25 سنة بحقّ آخر وبالسجن المشدّد 15 سنة بحقّ متّهمَين اثنَين وببراءة متّهمة من بين المتّهمين الخمسة، وذلك في قضية قتل اللواء حسن بن جلال العبيدي.



وقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية اللواء العبيدي في شقته الواقعة في شارع العشرين بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة وسط مصر، في 16 فبراير/شباط الماضي.



وحضر جلسة، اليوم الخميس، في محكمة جنايات جنوب الجيزة، شقيق المجني عليه، إلى جانب أفراد آخرين من عائلته ومسؤول من السفارة اليمنية لدى القاهرة، بعدما سمحت لهم المحكمة بالحضور وسط تشديدات أمنية.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات، وفق موقع "مصراوي".



وأسندت النيابة للمتهمين أنهم هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، كما سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صوراً له عارية ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة.



وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات وكان ذلك ليلاً حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء".



وبعد التحقيقات أحالت النيابة القضية لمحكمة جنايات الجيزة والتي قضت في منطوق حكمها: أولا بالإعدام شنقًا للمتهم الأول بعد ورود رأي المفتي، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 10ألآف جنيهًا عما أسند إليه من إتهام في التهمة الثانية ومصادرة السلاحين الناريين.



ثانيا، معاقبة المتهم الثاني "عبدالرحمن" 17 سنة، بالسجن المشدد 15 عامًا. وثالثا، معاقبة المتهمة الثالثة "إسراء" 21 سنة، بالسجن المؤبد. ورابعا، معاقبة المتهمة الرابعة "سهير" 16 سنة، بالسجن المشدد 15 عامًا. فيما برأت المحكمة المتهمةالخامسة "آية" 24 عامًا، عما نسب إليها من اتهام.



يُذكر أنّ هؤلاء اقتيدوا إلى مسرح الجريمة ومثّلوها بالصوت والصورة، لتبيان كيفية ارتكابها. وقد وُجّهت إليهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد، المقترن بالسرقة بالإكراه.



وكانت وزارة الداخلية في مصر قد أعلنت، في وقت سابق، تفاصيل مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي. وقد أفادت وزارة الداخلية في بيان أنّ شخصاً يمنيّ الجنسية أبلغ مديرية أمن الجيزة بتاريخ 18 فبراير 2024 بأنّه عثر على شقيقه جثّة هامدة في داخل شقّته، وذلك عندما قصده بعد يومَين، لم يردّ فيهما المجني عليه على اتصالاته.



وأفادت وزارة الداخلية بأنّ الجناة وضعوا مخدّراً في مشروب مخصّص للمسؤول العسكري اليمني، ثمّ طعنوه بآلة حادة وسرقوا أمواله. وقد أقرّوا، في أثناء التحقيق معهم، بكلّ المسروقات وبالسيارة المستأجرة التي استولوا عليها، وبالسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة وبالسلاح الناري الذي كان بحوزة أحدهم.



أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الجريمة، وهم رمضان محمد بليدي (29 عاماً) وهو سائق اتُّهم في قضايا عديدة من أبرزها قضايا قتل وحمل سلاح من دون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد، وعبد الرحمن أشرف شحاتة شهرته "عبده عسلية" (19 عاماً) وهو خرّاط، وإسراء صابر محمد شهرتها "دينا" (22 عاماً) وهي ربّة منزل، وسهير عبد الحليم محمد شهرتها "منّة" (17 عاماً) وهي ربّة منزل. إلى جانب هؤلاء، تأتي آية رضا (23 عاماً) التي شاركت في الجريمة عبر إخفاء جزء من المسروقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية